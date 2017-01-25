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Источник Правда.Ру

Мавроди стал национальным "бедствием" в Нигерии

Происшествия

Правоохранительные органы Нигерии объединились для борьбы с так называемой Схемой Понзи — нигерийским филиалом финансовой пирамиды российского происхождения МММ.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Соглашение о сотрудничестве уже подписали Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям и Комиссия по ценным бумагам и биржам, передает нигерийская газета This Day. Обе комиссии пообещали "обрушить всю силу закона" на недобросовестных финансовых дельцов.

Финансовая пирамида стала настоящим бичом для Нигерии. Общее число вкладчиков в стране превысило 3 млн. Людей убеждали вкладывать деньги даже священники.

К слову, основатель "Схемы Понзи", Чадди Угорджи, который, по некоторым данным, руководит деятельностью нигерийского филиала МММ, уже покинул страну вместе с супругой месяц назад. За год он собрал с нигерийцев около 5 млрд найр (около $16 млн). Вкладчикам обещали рекордный доход — 30% ежемесячно, передает ТАСС.

Как ранее сообщала Правда.Ру, сайт финансовой пирамиды Сергея Мавроди МММ в Нигерии к концу 2016 года обошёл по популярности "Фейсбук". Об этом сообщает нигерийский ресурс Pulse. ng. На сегодняшний день сайт МММ находится на пятом месте по посещаемости, уступая лишь сервисам Google и поисковику Yahoo. "Фейсбук" разместился на шестом месте.

В Нигерию МММ пришла в январе минувшего года. Власти страны призывают жителей не вкладывать деньги в финансовую пирамиду, но тщетно: популярность ее растет. В будущем власти хотят добиться запрета деятельности МММ на территории государства.

При этом нигерийское подразделение МММ активно тратит средства на различные пиар-акции. К примеру, в ноябре 2016 года организация Сергея Мавроди передала двум лагерям беженцев гуманитарную помощь на общую сумму 5 миллионов нигерийских долларов.

Добавим, на днях СМИ сообщили, что в Москве вынесли приговор мошенникам, обещавшим вернуть деньги из МММ. Мошенники, обещавшие вернуть ранее обманутым гражданам деньги, вложенные в финансовую пирамиду МММ, получили от 3 до 7,5 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.

13 человек представлялись гражданам, уже лишившимся денег в результате участия в МММ, сотрудниками организации, якобы осуществляющей возврат вкладов. Пострадавших убеждали перечислить на указанные счета деньги, якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом начисленных процентов. Всего в марте-апреле 2015 года от действий мошенников пострадали 30 граждан, общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.

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