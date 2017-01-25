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Источник Правда.Ру

Названы причины обрушения лифта в московской высотке

Происшествия

Ростехнадзор назвал причины аварии лифта в ЖК "Алые Паруса". Комиссия Межрегионального технологического управления завершила свое расследование. Среди причин — организационные и технические.

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"Как установила комиссия МТУ, техническими причинами возникновения аварии стали несрабатывание устройства контроля слабины подъёмных канатов, подъём противовеса при неподвижной кабине; разрушение противовеса и падение его на кабину", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как установили специалисты, технические работы по обслуживанию лифта были проведены не в полном объеме. Подъемник не прошел весь перечень испытаний, необходимых для оценки качества его работы в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования. Кроме того, к обслуживанию привлекался персонал "не обладающий соответствующей квалификацией для обслуживания лифтов данной модели", сообщает Дни. ру.

Напомним, 14 января 2016 года в элитном жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы рухнул пассажирский лифт, в котором в этот момент находилась 36-летняя дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. Кабина лифта сорвалась с седьмого этажа и полетела вниз, остановившись только в районе первого этажа.

В результате поломки подъемника женщина упала в лифтовую шахту и от полученных травм скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело статье "Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности".

Подобные происшествия стали повторятся и в других жилых зданиях. В сентябре прошлого года в многоэтажке из-за обрыва троса упал лифт. Это случилось на северо-западе Москвы. Инцидент произошел в административном здании на цементном заводе. СМИ передавали, что причиной падения лифта в шахту стал обрыв троса. По некоторой информации, погибли три человека, два доставлены в близлежащую больницу.

В Санкт-Петербурге вместе с лифтом в шахту провалилась пожилая женщина. Ее спасло то, что вовремя включились стопоры. Пенсионерка отделалась легкими травмами.

На Камчатке, в городе Елизове, пожилая женщина шагнула в шахту лифта, в которой не оказалось кабинки. В результате падения женщина погибла.

А в начале декабря в одной из поликлиник в центре Москвы оборвался лифт. Пострадал один человек. По данным СМИ, мужчина, находившийся в этот момент в кабине, получил переломы обеих ног.

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