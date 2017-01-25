Умирающую пермячку три часа возили в автобусе, приняв за пьяную

В Перми оператора общественного транспорта подозревают в причастности к смерти местной жительницы. В аппарат уполномоченного по правам человека в регионе пожаловался муж погибшей.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Выяснилось, что у женщины случился инсульт в то время, когда она возвращалась с работы домой в автобусе. Но помощь ни пассажиры, ни кондуктор с водителем умирающей не оказали. Ее попросту приняли за пьяную. В итоге женщину возили по городу в общественном транспорте три часа. А после этого положили на скамейку в автопарке.

Женщину искали всей семьей. Уже около полуночи на звонок ответил сотрудник автопарка и сообщил, что пермячка пьяна. В реанимацию женщину с инсультом увезли в бессознательном состоянии. Под утро, не приходя в сознание, она скончалась.

Возмущенный отношением сотрудников автопарка мужчина обратился с жалобой к уполномоченному по правам человека с просьбой разобраться в ситуации. По его мнению, перевозчик маршрута допустил халатность, не вызвав за три часа скорую помощь.

— Уполномоченный по правам человека в Пермском крае направила обращение в органы полиции с просьбой оценки действия (бездействия) работников транспортной компании, обслуживающей маршрут, — сообщили РГ в аппарате омбудсмена.

Сейчас следователи проводят проверку с целью дать оценку действиям водителя и кондуктора автобуса, в котором стало плохо женщине.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в Новокузнецке кондуктор высадила из автобуса 16-летнюю девушку, упавшую в обморок. Кондуктор автобуса №64б, увидев, что девушка потеряла сознание, привела ее в чувство, а затем высадила ее на ближайшей остановке.

Мать подростка рассказал, что это произошло утром, когда ее дочь — студентка первого курса техникума — ехала на учебу.

​"Ей стало плохо в автобусе, она упала в обморок. Ее немного привели в чувство, посоветовали вернуться домой, позвонить маме и высадили на улицу. Скорую при этом никто не вызвал. Мало того, что в то утро было минус 21-22 градуса, так еще и частный сектор, где немного людей. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы она снова потеряла сознание по дороге", — сказала она агентству.

Напомним, в прошлом году по стране прокатилась волна случаев, когда детей высаживали из общественного транспорта на мороз. В Екатеринбурге кондуктор рейсового автобуса высадила 9-летнюю девочку на 30-градусный мороз из-за того, что у нее не было билета. А в Челябинске кондуктор едва не высадила из автобуса 64-го маршрута десятилетнего мальчика, которому нечем было оплатить проезд. В тот момент на улице было -26°С.

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