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Источник Правда.Ру

Жительница Приморского края прописала в квартире больше 9 тыс. мигрантов

Происшествия

В Приморском крае осудили женщину, которая прописала в квартире 9117 мигрантов из Белоруссии, Молдавии, Армении, Казахстана, Китая, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Причем ни один из них по месту регистрации не проживал.

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Источник фото: архив Правды.Ру

— Приговором мирового суда города Уссурийска 32-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации"), — говорится на сайте МВД.

Как передает ТАСС, женщину приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В прокуратуре региона уточнили, что на момент передачи дела в суд не было доказано, что фигурантка получала вознаграждение за свои действия. Прописать иностранцев злоумышленнице удалось, использую доверенность от владельца помещения. Иностранцы, в свою очередь, пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в конце прошлого года в МВД рассказали о переполненности специальных учреждений для мигрантов, подлежащих депортации, из-за нехватки денег на их выдворение. Как рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев, выделенных 100 миллионов хватило на выдворение лишь 1,6 тысячи мигрантов из 4,4 тысяч, то есть на третью часть. Колокольцев отметил недостаточно хорошее состояние этих учреждений, чтобы содержать там людей.

Всего, по данным полиции, в 2016 году в страну въехало более 15 млн иностранных граждан, порядка 70 процентов из них — это представители государств СНГ. 11,5 процента приходится на долю стран Евросоюза.

В начале этого года стало известно, что МВД России работает над вопросом создания единой базы отпечатков пальцев для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих", — сказала Кириллова.

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