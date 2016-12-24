В США грабитель банка притворился Санта Клаусом и исчез с деньгами

В одно из отделений банка City Employee Credit Union, находящимся в городе Мемфис (штат Теннеси) зашел Санта Клаус и стал раздавать конфеты всем присутствующим. Однако кассиру банка не повезло: вместо сладостей ему досталась записка с требованием отдать деньги.

Фото: AP

Об этом сообщил телеканал ABC News.

Получив наличные, злоумышленник вышел из банка и скрылся. При этом телеканал не сообщает, угрожал ли злоумышленник каким-либо оружием. Также не уточняется, сколько денег он украл.

Согласно фрагменту записи с камер видеонаблюдения, преступник, предположительно, афроамериканец, вышел из банка с небольшим пакетом. Полиция ведет поиск преступника, пока по этому делу никто не арестован.

Похожий случай произошел в этом же штате семь лет назад. За два дня до Рождества "Санта-Клаус" совершил ограбление в городе Нэшвилл. Злоумышленник объяснил служащим, что деньги нужны ему для того, чтобы "заплатить своим эльфам".

В один из банков компании SunTrust мужчина пришел в полном костюме Санта-Клауса и в темных очках. Когда служащие попросили его снять очки, он выхватил 9-миллиметровый пистолет и заявил, что это налет. Получив деньги, "Санта-Клаус" скрылся с места преступления на сером седане марки Nissan.

А в январе 2016 года в Санкт-Петербурге появился "Дед Мороз"-грабитель.

Ночью 26-летний мужчина в костюме Деда Мороза зашел в круглосуточный магазин на Захарьевской улице. Но вместо подарков он достал пневматический пистолет. Угрожая оружием, налетчик забрал у 44-летней продавщицы 6300 рублей выручки и скрылся.

Однако криминального Деда Мороза погубила жадность. Через час он появился в другом магазине на улице Чайковского и попытался повторить ограбление. Но его скрутили бдительные граждане и передали сотрудникам полиции.

Перед самым Рождеством во французском городе Лонжюмо ограбили самого Санта Крауса: неизвестные злоумышленники угнали у него сани с оленями. Ущерб, нанесенный сказочному персонажу, оченивает в 5,4 тысячи евро.

В начале ноября похожий случай произошел в Свердловской области. Там из резиденции уральского Деда Мороза украли северного оленя по кличке Бугор.

Руководство резиденции пообещало награду в размере 20 тысяч рублей за информацию о местонахождении животного. Олень был куплен в 2014 году. Его использовали для катания детей в новогодние каникулы.