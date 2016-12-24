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Источник Правда.Ру

Юрия Лужкова готовят к переводу из реанимации в обычную палату

Происшествия

Сегодня бывшего мэра Москвы Юрия Лужков, экстренно госпитализированного накануне в одной из больниц столицы, переведут в обычную палату из реанимации.

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Врачи столичной клиники сообщают, что в состоянии  здоровья бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова наблюдается положительная динамика. К Новому году экс-мэр будет уже дома.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на медицинский источник.

"В состоянии Лужкова наблюдается позитивная динамика, он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства, добавив, что медики подозревали у Лужкова клиническую смерть, но прибывшие к экс-градоначальнику врачи смогли быстро его реанимировать.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера Юрию Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ имени М. В. Ломоносова. Его госпитализировали. СМИ сообщили, что врачи борются за жизнь Юрия Лужкова.

"У нас сегодня была встреча, мы с ним беседовали о его работе в области агронауки, он занимается посевами, почвами, урожаем. В это время он себя плохо почувствовал - он простужен после перелета", - сообщил ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий.

Пресс-секретарь бывшего мэра Москвы Геннадий Теребков опроверг сообщения об экстренной госпитализации политика.

"Никакой экстренной госпитализации не было. Юрий Лужков не находится в госпитале Лапино, но он как и любой другой гражданин имеет права посещать врачей", - сказал он.

Гендиректор фермерского хозяйства Юрия Лужкова тоже опроверг информацию об экстренной госпитализации экс-мэра Москвы. По его словам, у Юрия Михайловича обычная простуда и насморк.

Юрий Лужков на протяжении 18 лет (с 1992 по 2010 годы) занимал пост мэра Москвы. В сентябре ему исполнилось 80 лет. Экс-мэр в прошлом году заявил, что в политику возвращаться не будет.

"Там нужно встраиваться в систему чиновничества, чинопочитаний, угодничества, чего у меня, к сожалению, может быть, для моей карьеры не было. И сейчас возвращаться... Хватит об этом говорить. Я не собираюсь возвращаться никуда", - отметил политик.

Бывший градоначальник отметил, что он занимается сельским хозяйством в Калининградской области и пчеловодством под Калугой.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в сентябре этого года Владимир Путин наградил Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством". Это одна из самых высоких государственных наград. Из политиков за последние шесть лет им награждены только первый президент РФ Борис Ельцин, губернатор Орловской области Егор Строев и бывший председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов.

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Темы Юрий Лужков госпитализация
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