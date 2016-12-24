Тело 12-летней школьницы с ножевыми ранениями обнаружено в Москве

По факту убийства 12-летней школьницы, чье тело обнаружили в квартире на востоке Москвы, ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Убийство малолетнего".

Как сообщила представитель ГСУ СК РФ Юлия Иванова, по данным следствия, днем 24 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в городе Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резанными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и 4-х летний ребенок.

Следователи проводят допросы родных и соседей. Предстоит выяснить, кто мог проникнуть в квартиру, и где в момент убийства находились другие члены семьи. Следствие рассчитывает получить ответы на некоторые вопросы после криминалистических экспертиз.

Как сообщала Правда.Ру, днем ранее, 23 декабря, на юго-востоке Москвы, в канализационной трубе возле жилого дома на Поречной улице, был обнаружен труп девушки с ножевыми ранениями.

По горячим следам полиция задержала трех подозреваемых в этом убийстве. ГСУ СК России проводится расследование.

Это далеко не единственные преступления, жертвами которых стали молодые девушки. Так, в начале октября одном из парков столицы было найдено тело 15-девушки с ножевыми ранениями в области шеи.

В связи с убийством девушки было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что до убийства девушка активно переписывалась в социальных сетях с 21-летним студентом, который сразу попал в круг подозреваемых.

Однако вскоре, недалеко от того места, где была убита девушка, полиция обнаружила тело предполагаемого убийцы, который покончил с собой.