В Дагестане силовики ликвидировали главаря "шамильской" банды и его подчиненного

Минувшей ночью в Шамильском районе Дагестана в ходе спецоперации силовиками были уничтожены двое боевиков. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

Как следует из сообщения, на предполагаемых боевиков силовики наткнулись на окраине села Телетль при проведении оперативных мероприятий. В ходе боестолкновения двое вооруженных мужчин были убиты. "Обстоятельства произошедшего выясняются", - сказал собеседник агентства.

Позднее были установлены личности убитых. Один из них - главарь местной банды Ибрагим Амиров.

"Установлены личности боевиков, убитых в Шамильском районе Дагестана. Это главарь шамильской бандгруппы Ибрагим Амиров и участник этой же группы Гамзатапанди Магомедов", - сообщил собеседник.

"В шамильскую бандгруппу входят четыре человека. Это - ее лидер Ибрагим Амиров, 1989 года рождения, и трое других участников - Гамзатапанди Магомедов, 1982 года рождения и братья Магомед и Сайгидулбатал Мирзоевы, 1990 и 1995 годов рождения. Все они - уроженцы села Телетль Шамильского района республики", - добавил источник.

По информации правоохранительных органов Дагестана, на счету шамильской бандгруппы - поджог школы в селе Телетль, убийство судьи Шамильского районного суда Убайдулы Магомедова, обстрел телевизионной вышки на окраине села, а также убийство главы села Мухтара Курбанова.

Спецоперации по ликвидации боевиков в Дагестане проходили в июне текущего года. Тогда силовики в Сулейман-Стальском районе республики блокировали банду, причастную к теракту на Джемикентском посту, унесшему жизнь двух полицейских.

Напомним, взрыв прогремел около Джемикентского поста ГИБДД в Дербентском районе утром 15 февраля при проверке полицейскими подозрительного автомобиля. Погибли два автоинспектора, ранения получили 18 человек.

А 24 февраля Правда.Ру писала о том, что неизвестные обстреляли пост полиции в Дагестане, в результате чего один сотрудник погиб, один ранен, а двое нападавших убиты.

"Около 01.30 мск на посту полиции у села Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана была остановлена для проверки машина, в которой находились три человека. Находившиеся в машине люди открыли огонь по полицейским, произошла перестрелка", - сообщил источник в МВД.