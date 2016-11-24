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Источник Правда.Ру

Баллистические экспертизы развеяли туман в деле псковских Бонни и Клайда

Происшествия

Согласно выводам экспертов-баллистиков в рамках судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу о гибели двух подростков под Псковом, юноша и девушка скончались от выстрелов в упор из охотничьего оружия. Полицейские в них не стреляли. Об этом  сообщает в четверг СУСК РФ по Псковской области.

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В сообщении областного следственного управления говорится: "Результаты проведенных баллистических экспертиз однозначно свидетельствуют о том, что оно в отношении стрелявших подростков не применялось. Более того, на сегодняшний день у следствия имеются предварительные результаты медицинских судебных исследований, согласно которым погибшие получили несовместимые с жизнью телесные повреждения при выстреле в упор из гладкоствольного охотничьего оружия".

Сейчас следствие проверяет всю лицензионно-разрешительную документацию на оружие и их владельцев. Кроме того, исследованы условия его хранения в доме. Как уточнили в СУСК, рассматривается вопрос об ответственности лиц за небрежное хранение, создавшее условия для его использования другими лицами.

Материалы уголовного дела о гибели юноши и девушки в Псковской области уже сейчас насчитывают 12 томов. Следствие по делу продолжается. В частности, в ближайшее время специалисты научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу погибшим, которая требует, в том числе и анализа их переписки в социальных сетях.

Также исследуют специалисты психологический климат и взаимоотношения в их семьях, отрабатывается версия о доведении ребят до самоубийства. Проверяется, не состояли ли они в так называемых "группах смерти".

Специалисты осмотрели изъятые персональные компьютеры погибших. Переписка одного из них в социальной сети, выведенная на бумажный носитель, насчитывает более тысячи листов.

"Всего по изъятым в ходе осмотров мест происшествий уликам назначено около полусотни криминалистических и медицинских судебных экспертиз", — отмечает следствие.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в поселке Струги Красные 14 ноября Екатерина Власова и Денис Муравьев покончили с собой, забаррикадировавшись в доме Катиного отчима. Перед этим они обстреляли машину полицейских. Последние часы своей жизни Катя и Денис транслировали в перископ. 

Переговоры с подростками шли несколько часов, однако результата никакого они не дали. Спустя некоторое время юноша и девушка перестали выходить на связь. Спецназ, применив светошумовые гранаты, штурмовал дом. Но к этому времени подростки были уже мертвы.

Эта история вызвала большой резонанс в обществе, породила и много вопросов,в том числе и о том, почему к переговорам с подростками во время полицейской операции не были привлечены психологи, почему не использовались и социальные сети, в которых юноша и девушка общались с друзьями в последние часы своей жизни.

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Темы Псков Красные Струги Следственный комитет самоубийство подростков
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