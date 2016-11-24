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Источник Правда.Ру

Российское судно пришло на помощь украинским морякам в Средиземном море

Происшествия

Помощь терпящему бедствие в Средиземном море украинскому рыболовецкому судну, потерявшему ход еще 21 ноября, оказал большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков". Об этом сообщает в четверг Минобороны России. 

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Фото: AP

Сигнал бедствия с украинского судна "097", на борту которого находилось семь человек, двое из них - пострадавшие, на российском противолодочном корабле получили в 08:20 мск, а в 09:45 мск корабль подошел к украинскому судну и приступил к оказанию помощи.

В беспомощном состоянии украинское судно находилось двое суток, после потери хода пришлось лечь в дрейф.

По данным Минобороны России, в настоящее время российские военные моряки выясняют, требуется ли эвакуировать экипаж украинского судна. Они также оценят, возможно ли восстановить ход корабля или ему потребуется буксировка до ближайшего морского порта.

Сложные погодные условия сильно мешали проведению спасательной операции: дул шквалистый ветер, бушевала гроза, волнение моря - в 4 балла. Российским морякам и медикам пришлось работать в экстремальных условиях. Однако они смогли подняться на борт терпящего бедствие судна и оказать необходимую помощь рыбакам.

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Темы Средиземное море украинские рыбаки российские корабль
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