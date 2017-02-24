Самый ядовитый паук укусил мальчика. Что было дальше...

Самый ядовитый в мире паук — сиднейский воронковый, сообщает Australian Daily Telegraph, — укусил 10-летнего мальчика в Австралии.
Паук напал на подростка, когда тот убирался в сарае вместе с отцом. Через некоторое время после укуса в палец у мальчика начались конвульсии и пошла пена изо рта.
В больнице были сделаны для спасения ребёнка 12 инъекций противоядия, что в три раза превысило максимальную дозу, которая ранее использовалась для спасения пострадавших от укусов ядовитых пауков.
Позднее паук, укусивший мальчика, был пойман и доставлен в Австралийский парк рептилий, где из него будет удалён весь яд. В Австралии зафиксировано 13 смертей после укусов сиднейских воронковых пауков.
И еще о пауках…
Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина одержимы страхом перед пауками. По-научному этот случай зоофобии называется арахнофобией (от др.-греческих слов "арахне" — паук и "фобос" — страх) и относится к числу самых распространённых фобий.
Наши далекие предки испытывали страх перед крупными хищниками, некоторые люди и поныне испытывают даже страх перед собаками, не говоря уже об обитателях вольеров в зоопарках. У древнего человека не было ни когтей, ни клыков, которые могли бы соперничать с естественным оружием представителей фауны. Общим местом в науке является и то, что инстинкт заставляет нас опасаться не только хищников, но пчел или ос. А вот страх перед пауками ставит перед учеными непростой вопрос и во многом остается загадкой. Ученые до сих пор не могут сказать, когда эта фобия появилась. Читайте подробнее: Арахнофобия: почему мы боимся пауков
Укус комара — самый, пожалуй, безобидный. Однако дети сильно расчесывают кожу и часто заносят в ранку инфекцию. Поэтому на месте укусов может развиться гнойное воспаление. Комариные укусы также довольно часто провоцируют обострение аллергического дерматита.
Чтобы этого избежать, следите за чистотой рук малыша и коротко стригите ему ногти. Эти меры значительно снизят риск инфицирования ранок. А если малыш жалуется на зуд, протрите кожу охлажденным раствором питьевой соды и обработайте ее зеленкой: она не только обеззараживает, но и подсушивает ранки.
Об укусах ядовитых насекомых читайте в нашем тексте Укусы насекомых. Что делать, если вас все-таки укусили?
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