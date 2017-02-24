Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Самый ядовитый паук укусил мальчика. Что было дальше...

Происшествия

Самый ядовитый в мире паук — сиднейский воронковый, сообщает Australian Daily Telegraph, — укусил 10-летнего мальчика в Австралии.

Паук напал на подростка, когда тот убирался в сарае вместе с отцом. Через некоторое время после укуса в палец у мальчика начались конвульсии и пошла пена изо рта.

В больнице были сделаны для спасения ребёнка 12 инъекций противоядия, что в три раза превысило максимальную дозу, которая ранее использовалась для спасения пострадавших от укусов ядовитых пауков.

Позднее паук, укусивший мальчика, был пойман и доставлен в Австралийский парк рептилий, где из него будет удалён весь яд. В Австралии зафиксировано 13 смертей после укусов сиднейских воронковых пауков.

И еще о пауках…

Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина одержимы страхом перед пауками. По-научному этот случай зоофобии называется арахнофобией (от др.-греческих слов "арахне" — паук и "фобос" — страх) и относится к числу самых распространённых фобий.

Наши далекие предки испытывали страх перед крупными хищниками, некоторые люди и поныне испытывают даже страх перед собаками, не говоря уже об обитателях вольеров в зоопарках. У древнего человека не было ни когтей, ни клыков, которые могли бы соперничать с естественным оружием представителей фауны. Общим местом в науке является и то, что инстинкт заставляет нас опасаться не только хищников, но пчел или ос. А вот страх перед пауками ставит перед учеными непростой вопрос и во многом остается загадкой. Ученые до сих пор не могут сказать, когда эта фобия появилась. Читайте подробнее: Арахнофобия: почему мы боимся пауков

Укус комара — самый, пожалуй, безобидный. Однако дети сильно расчесывают кожу и часто заносят в ранку инфекцию. Поэтому на месте укусов может развиться гнойное воспаление. Комариные укусы также довольно часто провоцируют обострение аллергического дерматита.

Чтобы этого избежать, следите за чистотой рук малыша и коротко стригите ему ногти. Эти меры значительно снизят риск инфицирования ранок. А если малыш жалуется на зуд, протрите кожу охлажденным раствором питьевой соды и обработайте ее зеленкой: она не только обеззараживает, но и подсушивает ранки.

Об укусах ядовитых насекомых читайте в нашем тексте Укусы насекомых. Что делать, если вас все-таки укусили?

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Темы паук ядовитый
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Киев отбился от рук: какова будет реакция Германии?
Деньги
Как спастись от "валютной войны"
Выборы
Как стать успешным лидером оппозиции: советы нерядовых избирателей
Читательский топ
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН

На сегодняшнем заседании Совета безопасности, которое началось с минуты молчания в память о Виталии Чуркине, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обрушилась с резкой критикой в адрес России.

Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Наука и техника
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Политика
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"
Мир
Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии

Глава государства отметил на встрече с офицерами Северного флота успех российской операции в Сирии.

Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Наука и техника
Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"
Общество
Киркоров призывает к бойкоту "Евровидения"
Общество
Назло нацистам: по Таллину пройдет "Бессмертный полк"
Юрий Носовский Киев отбился от рук: какова будет реакция Германии? Юрий Носовский Лейла Мамедова Как спастись от "валютной войны" Лейла Мамедова Антон Куликов Наукоемкое оружие: в чем у России преимущество Антон Куликов
Комментарии
Alla Rolfes МНЕНИЯ: восстанавливать разрушенную Сирию придется России, Запад помогать не будет
Михаил Богданов(Одноклассники) Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Vladimir Afonin На МКС произошла утечка аммиака
Vladimir Afonin МНЕНИЯ: восстанавливать разрушенную Сирию придется России, Запад помогать не будет
Yury Gvrshnk Наш ВПК сказал Украине: "Прощай!"
Willam Shkavolyak Андрей ФУРСОВ: "Капиталисты хорошо изучили теорию Маркса"
Владик Панков Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
vkontakte_218235326 Киев отбился от рук: какова будет реакция Германии?
Galina Palli Барака Обаму просят стать президентом Франции
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?