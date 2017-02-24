Жительница американского штата Аризона выложили в Twitter видео, на котором загорается и плавится ее iPhone 7 Plus. Как рассказала девушка, после этого телефон взорвался.
По словам американки, ее смартфон вышел из строя на следующий день после того, как она отнесла его в магазин Apple, так как он не включался, передает Mashable.
"Утром, пока я спала, телефон находился на зарядке рядом с моей головой (…) Мой парень пошел в уборную, краем глаза увидел, что телефон дымится и услышал визгливый звук. Когда он взял его, телефон уже загорелся. Он быстро схватил его и бросил в ванной. Как только это было сделано, произошел взрыв, а дым усилился", — сообщила девушка.
Как ранее сообщала "Правда.Ру" в декабре прошлого года iPhone 6S взорвался после подзарядки. Возможной причиной возгорания мог стать аккумулятор — недавно Apple признала наличие в одной из первых партий телефонов бракованных деталей.
По словам владельца, "яблочный" девайс" охватило пламенем сразу после отключения от зарядного устройства. Как только мужчина вытащил провод, из смартфона повалил густой дым, а затем телефон почти моментально загорелся.
А в Австралии беременная женщина получила серьезный ожог из-за перегрева своего iPhone 7. Женщина поставила смартфон на зарядку и уснула рядом с ним, а проснулась от сильной боли в руке. Во время зарядки подключенное к сети устройство сильно перегрелось.
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