Дрон снял видео крупного пожара в детской больнице

Этой ночью пожарные тушили пожар в детской больнице.

По великой случайности никто не пострадал. Сначала пожару был присвоен третий уровень сложности, затем — четвертый. Открытое горение удалось ликвидировать лишь к утру. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

В Сети появилось снятое дроном видео пожара в областной детской клинической больнице Твери. По факту ЧП началась проверка, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Пожар в областной детской больнице начался около полуночи. Из здания были эвакуировали 215 человек. К тушению пожара привлекаются 232 человека и 69 единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло на чердаке здания, после чего сработала пожарная сигнализация. С чердака огонь перекинулся на третий этаж. Произошло обрушение кровли и перекрытий.

Управление МЧС и главное управление региональной безопасности теперь займется обследованием всех медучреждений региона — на предмет работоспособности пожарных сигнализаций.

Эвакуированные пациенты размещены в новом корпусе больницы. Они уже получают необходимое лечение.

Есть ситуации, в которые человек попадает максимум один раз в жизни, но от его готовности к ним зависит, выживут ли он и его семья. Например, пожар может застать нас в любой день в собственной постели. Задумывались ли вы, что будете делать в этой ситуации? Тушить огонь? Собирать ценные вещи? Как быть, если выход заблокирован огнем? Об этом Pravda.Ru ранее рассказал аттестованный спасатель МЧС, основатель спецкурса "Наука выживать" Эдуард Халилов:

В первую очередь, не надо думать, что нас спасают волшебники на голубом вертолете. Что они якобы прилетят за две секунды и восстановят ваше помещение, все потушат, и все будет нормально. Надо быть реалистом. У нас, когда пожарные машины зачастую не могут подъехать к месту происшествия, потому что, бывает, дворы заставлены автомобилями. Бывает, подъезжают, но не хватает лестницы. Или на окнах решетки глухие стоят, и их надо сперва вырезать, вырывать... То есть человек должен понять, что его спасают не волшебники. Поэтому надо взять на себя ответственность и иметь в виду, что даже в том помещении, где вы живете, может быть пожар. Просто допустить эту мысль в своей голове.

Если человек допустил эту мысль, он может понять, что пока пожара нет - можно подготовиться, принять элементарные превентивные меры! Поставить огнетушители. Они стоят дешево, порядка 500 рублей один огнетушитель. Но огнетушителем еще и надо уметь пользоваться, надо протестировать. Нужна подготовка на на уровне страны, чтобы каждая семья знала, как, в частности, огнетушителем тушить пожар.

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