Житель Курска разбился, пытаясь пройти по проводам между многоэтажками

Житель Курска погиб, когда пытался пройти по проводам, протянутым между двумя многоэтажками, сообщило региональное управление СК РФ.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

"Житель Курска погиб, когда сорвался с 30-метровой высоты, пытаясь перейти по проводам, протянутым между двумя девятиэтажными многоквартирными домами на Майском бульваре Курска. Расстояние многоэтажек друг от друга — около 100 метров", — уточняется в сообщении СК.

Позже была установлена личность погибшего. Им оказался 20-летний местный житель. Родители молодого человека рассказали следователям, что не знают о причинах, толкнувших их сына на подобный поступок, добавив, что он употреблял наркотики, передает ТАСС.

Как передают курские СМИ, на месте обнаружения тела продолжает работать следственная группа. При осмотре места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что парень решил шел по нижнему проводу, держась руками за верхний. Приблизительно на середине пути курянин он сорвался и упал. Следственным отделом по Центральному округу Курска СУ СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В прошлом году СМИ сообщали о пугающих поступках, которые люди совершали под действием так называемых "спайсов". В конце сентября учителя физкультуры Алтарской средней школы задержали за изнасилование 15-летней школьницы. Вместе со школьницей он находился в своем автомобиле "Ниссан-Альмера". По данным полиции, при появлении оперативников физрук заблокировал двери машины и стал спешно одеваться. Чтобы его задержать, сотрудникам пришлось разбить боковые стекла авто. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РМ, в ходе осмотра места происшествия был найден полимерный пакет с 11,9 граммами спайсов, который подозреваемый сбросил на землю.

В июле полиция города Екатеринбурга задержали подозреваемого, который обезглавил 22-летнюю девушку. Тело убитой было найдено в озере районе Широкой речки. Предполагаемым убийцей студентки, уроженки Талицы, оказался 46-летний таксист. На момент совершения преступления мужчина находился под воздействием так называемых спайсов.

А ранее буртские следователи выясняли, как попало в Сеть видео с места страшного преступления, совершенного жителем Бурятии в декабре прошлого года. Тогда 31-летний примерный семьянин под действием синтетических наркотиков ("спайса") напал на жену и зверски убил свою 3-месячную дочь. Он несколько раз ударил малышку о стену, затем вскрыл ее тело осколками зеркала и съел сердце. На кадрах с места событий видно, что отец семейства, закутавшись в одеяло, выкрикивает: "Хорошо" и шепчет бессвязные слова

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!