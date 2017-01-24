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Источник Правда.Ру

В Москве школьница умерла во время уроков

Происшествия

12-летняя девочка умерла в московской школе №1282 на Старослободской улице. Это случилось днем 24 января. Информацию журналистам подтвердили в правоохранительных органах.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Информация о том, что школьница потеряла сознание, поступила к полицейским около полудня. Как сообщают СМИ девочке стало плохо во время урока математики, она попросилась в уборную, где и потеряла сознание.

На место происшествия была вызвана бригада "скорой помощи", но спасти ребенка не удалось. Причины трагедии выясняются, передает "Московский комсомолец".

Случаи, когда дети получают травмы или даже гибнут на уроках, все чаще попадают в СМИ. Напомним, в декабре прошлого года в Казахстане разгорелся скандал из-за методов воспитания учительницы физкультуры одной из школ Караганды. В полицию обратились родители семиклассницы и сообщили, что их дочь попала в больницу после того, как преподаватель заставила её присесть триста из-за того, что девочка забыла спортивную форму дома.

Врачи диагностировали у девочки растяжение связок коленных суставов, осложнённое множественными гематомами. По словам медиков, школьнице предстоит длительное лечение.

Ранее трагическое известие пришло из Тюменской области. 13-летний школьник умер во время урока физкультуры. За день до этого девятиклассник, находясь на уроке физкультуры в спортзале одной из школ, расположенной в Невском районе Петербурга, почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Утром следующего дня он скончался.

24 сентября 2015 года в Белгороде на уроке физкультуры во время сдачи норматива по бегу на 300 метров умерла, казалось бы, здоровая 12-летняя девочка. В Московской области умер мальчик, которому также стало плохо во время занятий физкультурой. 1 июня 2015 года в Подмосковье, в городе Электроугли, в спортивной школе после тренировки по дзюдо умер девятиклассник.

Эксперты отмечают, что главной причиной смерти детей является то, что школьные учителя физвоспитания не имеют объективных данных о состоянии здоровья детей, или не учитывают их при установлении индивидуальных физических нагрузок. Учителя дают ребенку нагрузку, превышающую его физические возможности.

— Нужны не какие-то разрозненные мероприятия, должна быть создана система динамического, комплексного медицинского сопровождения наших детей в период обучения в школе, в интернатах, в техникумах. И обратить внимание на допуск учащихся к занятиям физической культурой, — рассказал Правде. Ру руководитель Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения ОНФ, член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

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