Ложнаая тревога: В московском ТЦ "Савеловский" бомбу не обнаружили

Экстренные службы города проверили торговый центр "Савеловский" на севере Москвы после поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Поступило сообщение об угрозе взрыва в торговом комплексе "Савеловский". В настоящее время экстренные службы города проводят проверку здания на предмет наличия взрывчатых веществ или взрывного устройства", — сказал собеседник агентства.

На место выехали оперативные службы, кинологи с собакой. На время проверки было принято решение об эвакуации людей. Были эвакуированы около тысячи человек.

"После анонимного звонка с угрозой взрыва из здания торгового центра выведена тысяча человек. Проводится проверка помещений", — сказал собеседник РИА Новости.

Сообщение оказалось ложным. Ведутся поиски человека, сообщившего об угрозе взрыва.

Добавим, в Москве сегодня днем сотрудники спецслужб начали проводить антитеррористические мероприятия в гостинице "Севастополь". По некоторым данным, силовики оцепили территорию гостиницы и полностью закрыли вход и выход.

Напомним, в конце ноября в Домодедове был задержан мужчина, угрожавший взорвать самолет. В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что пассажир рейса, вылетающего из аэропорта, заявил, что самолет заминирован. На борт воздушного судна незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции. Ничего опасного на борту не было обнаружено, а мужчина был доставлен в дежурную часть для разбирательства.

Полиция составила административный протокол на пассажира рейса "Москва-Дубай" за ложное сообщение о заминированном самолёте.

А ранее в Хабаровске два школьника "заминировали" три школы. После поступления звонков о взрывных устройствах были эвакуированы все ученики и персонал. Взрывных устройств не обнаружили. Было установлено, что в полицию звонили братья — один учится в первом классе, второй в пятом. Ранее дети на учете не стояли, они из благополучной семьи.

Сотрудникам полиции ученики пояснили, что просто хотели пошутить и о последствиях не догадывались. Мальчикам еще нет 14 лет, поэтому ответственность за поступок будут нести родители. Мать вызвали в полицию, на нее составлен административный протокол о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних. Родителям грозит штраф, все документы передадут на рассмотрение в суд.