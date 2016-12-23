Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ложнаая тревога: В московском ТЦ "Савеловский" бомбу не обнаружили

Происшествия

Экстренные службы города проверили торговый центр "Савеловский" на севере Москвы после поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

357252.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в торговом комплексе "Савеловский". В настоящее время экстренные службы города проводят проверку здания на предмет наличия взрывчатых веществ или взрывного устройства", — сказал собеседник агентства.

На место выехали оперативные службы, кинологи с собакой. На время проверки было принято решение об эвакуации людей. Были эвакуированы около тысячи человек.

"После анонимного звонка с угрозой взрыва из здания торгового центра выведена тысяча человек. Проводится проверка помещений", — сказал собеседник РИА Новости.

Сообщение оказалось ложным. Ведутся поиски человека, сообщившего об угрозе взрыва.

Добавим, в Москве сегодня днем сотрудники спецслужб начали проводить антитеррористические мероприятия в гостинице "Севастополь". По некоторым данным, силовики оцепили территорию гостиницы и полностью закрыли вход и выход.

Напомним, в конце ноября в Домодедове был задержан мужчина, угрожавший взорвать самолет. В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что пассажир рейса, вылетающего из аэропорта, заявил, что самолет заминирован. На борт воздушного судна незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции. Ничего опасного на борту не было обнаружено, а мужчина был доставлен в дежурную часть для разбирательства.

Полиция составила административный протокол на пассажира рейса "Москва-Дубай" за ложное сообщение о заминированном самолёте.

А ранее в Хабаровске два школьника "заминировали" три школы. После поступления звонков о взрывных устройствах были эвакуированы все ученики и персонал. Взрывных устройств не обнаружили. Было установлено, что в полицию звонили братья — один учится в первом классе, второй в пятом. Ранее дети на учете не стояли, они из благополучной семьи.

Сотрудникам полиции ученики пояснили, что просто хотели пошутить и о последствиях не догадывались. Мальчикам еще нет 14 лет, поэтому ответственность за поступок будут нести родители. Мать вызвали в полицию, на нее составлен административный протокол о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних. Родителям грозит штраф, все документы передадут на рассмотрение в суд.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

Темы происшествия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Трамп у власти. Что будет с Киевом
Прогнозы и статистика
Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Драматический
Армен Джигарханян: Воздействие театра! Остальное - чепуха…
Читательский топ
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Происшествия
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Украина
Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
Воспитание
Враги народа
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Общество
Социологи: Россияне мечтают собрать СССР-2
Украина
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Юрий Носовский Подводные камни национализации ПриватБанка Юрий Носовский
Комментарии
vkontakte_37083006 СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
vkontakte_205943643 Из-за суровых морозов солдаты в Сибири перешли на лук и сало
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
игорь копылевич ﻿По "делу "Боярышника" сядут даже "шишки"
Ivanov Alexandr Официальное название Керченскому мосту выберут голосованием
Iren Adler США распространили действие "Акта Магнитского" на все страны
Сергей Алексашкин Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
vkontakte_257816039 Американцы поражены: Полиция США расстреляла 500 человек за полгода
Alexey Orlov Враги народа
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?