Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Тяжелейший грипп начал убивать россиян осложнениями

Происшествия

Первый смертельный случай от осложнений гриппа зарегистрирован в Санкт-Петербурге в этом сезоне. В больнице Боткина скончался мужчина. Он приехал в северную столицу из Москвы.

357246.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

Как выяснили медики, прививки от гриппа у мужчины не было. Он находился в больнице всего несколько часов. Поступил в крайне тяжелом состоянии, сразу был направлен в реанимационное отделение. Известно, что мужчина страдал сахарным диабетом, передает РИА Новости.

Медики уточнили, что у скончавшегося мужчины был грипп А, тип которого пока не определен.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой спрогнозировал, что заболеваемость гриппом в России вырастет в декабре, а пик заболеваемости прогнозируется на январь. Прошлой зимой в России от вируса гриппа умерли 663 человека.

Правда.Ру сообщала о смерти 7-летней девочки от гриппа. Трагедия произошла в Хабаровске.

"16 декабря 2016 года в одну из больниц Хабаровска из дома была доставлена семилетняя девочка с высокой температурой. Через несколько часов она скончалась. Следственными органами будет дана тщательная оценка действиям врачей по оказанию своевременной медицинской помощи ребенку", — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю Илья Гудков, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В местном Минздраве случившееся объясняют скорым развитием болезни у ребенка, а также тем, что прививку от гриппа девочке делали семь лет назад.

В столице из-за гриппа массово закрываются школы и детсады. На карантин ушли больше 400 учреждений.

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала РИА Новости о том, как россиянам обезопасить себя в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Во-первых, нужно ограничить своё участие в массовых мероприятиях и местах массового скопление населения, если это неизбежно, нужно обязательно носить маску, нужно как можно чаще мыть руки, нужно мыть лицо, нужно по возвращении домой или, если есть возможность, на рабочем месте промывать носовые ходы подсоленной водой", — рассказала Попова.

Глава надзорного ведомства также призвала обязательно оставаться дома при появлении первых признаков простуды: насморка, головной боли, повышения температуры. "Обязательно нужно обратиться за медицинской помощью, а в случае резкого ухудшения состояния здоровья обратиться за экстренной медицинской помощью", — подчеркнула собеседница агентства.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Секреты "живучего" гриппа
Темы грипп медицина
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Трамп у власти. Что будет с Киевом
Прогнозы и статистика
Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Драматический
Армен Джигарханян: Воздействие театра! Остальное - чепуха…
Читательский топ
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Происшествия
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Украина
Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
Воспитание
Враги народа
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Общество
Социологи: Россияне мечтают собрать СССР-2
Украина
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Юрий Носовский Подводные камни национализации ПриватБанка Юрий Носовский
Комментарии
vkontakte_37083006 СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
vkontakte_205943643 Из-за суровых морозов солдаты в Сибири перешли на лук и сало
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
Андрей Андреев(Google) Экономист: Спекулянты поняли, что хаоса в России не будет
игорь копылевич ﻿По "делу "Боярышника" сядут даже "шишки"
Ivanov Alexandr Официальное название Керченскому мосту выберут голосованием
Iren Adler США распространили действие "Акта Магнитского" на все страны
Сергей Алексашкин Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
vkontakte_257816039 Американцы поражены: Полиция США расстреляла 500 человек за полгода
Alexey Orlov Враги народа
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?