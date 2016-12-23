Тяжелейший грипп начал убивать россиян осложнениями

Первый смертельный случай от осложнений гриппа зарегистрирован в Санкт-Петербурге в этом сезоне. В больнице Боткина скончался мужчина. Он приехал в северную столицу из Москвы.

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Как выяснили медики, прививки от гриппа у мужчины не было. Он находился в больнице всего несколько часов. Поступил в крайне тяжелом состоянии, сразу был направлен в реанимационное отделение. Известно, что мужчина страдал сахарным диабетом, передает РИА Новости.

Медики уточнили, что у скончавшегося мужчины был грипп А, тип которого пока не определен.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой спрогнозировал, что заболеваемость гриппом в России вырастет в декабре, а пик заболеваемости прогнозируется на январь. Прошлой зимой в России от вируса гриппа умерли 663 человека.

Правда.Ру сообщала о смерти 7-летней девочки от гриппа. Трагедия произошла в Хабаровске.

"16 декабря 2016 года в одну из больниц Хабаровска из дома была доставлена семилетняя девочка с высокой температурой. Через несколько часов она скончалась. Следственными органами будет дана тщательная оценка действиям врачей по оказанию своевременной медицинской помощи ребенку", — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю Илья Гудков, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В местном Минздраве случившееся объясняют скорым развитием болезни у ребенка, а также тем, что прививку от гриппа девочке делали семь лет назад.

В столице из-за гриппа массово закрываются школы и детсады. На карантин ушли больше 400 учреждений.

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала РИА Новости о том, как россиянам обезопасить себя в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Во-первых, нужно ограничить своё участие в массовых мероприятиях и местах массового скопление населения, если это неизбежно, нужно обязательно носить маску, нужно как можно чаще мыть руки, нужно мыть лицо, нужно по возвращении домой или, если есть возможность, на рабочем месте промывать носовые ходы подсоленной водой", — рассказала Попова.

Глава надзорного ведомства также призвала обязательно оставаться дома при появлении первых признаков простуды: насморка, головной боли, повышения температуры. "Обязательно нужно обратиться за медицинской помощью, а в случае резкого ухудшения состояния здоровья обратиться за экстренной медицинской помощью", — подчеркнула собеседница агентства.

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