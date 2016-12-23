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Источник Правда.Ру

Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт

Происшествия

Исследования показали, что причиной гибели большинства людей после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" в Иркутске стал метиловый спирт, сообщает минздрав Иркутской области.

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Фото: REX

"В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается", — говорится в сообщении.

Что касается пострадавших, то некоторые отравились не метанолом.

— На текущий момент результаты исследований проведены в 55 случаях, из которых метанол как причина отравления выявлен у 52 пациентов. У трех пациентов причиной отравления явился этиловый спирт", — цитирует сообщение Минздрава ТАСС.

Напомним, в Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" с 17 по 22 декабря погибли 74 и пострадали более 120 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подозреваемыми по делу проходят 13 человек, четверым из них уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Потребителей суррогатного спиртосодержащего средства "Боярышник" в Иркутске специально "подсаживали" на продукцию, которая привела к отравлению, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для них не было никаких документов, для них не было ни сертификата, ничего… Такую продукцию продавали какой-то период времени, и человек, который первым смог говорить после доставки в стационар, он сказал, что купил эту бутылку в четвертый раз. То есть он эту продукцию уже три раза покупал, и все было хорошо, а сейчас всем стало плохо. То есть кто-то подсаживал людей на это вещество, совершенно очевидно", — цитирует Попову РИА.

Между тем в области продолжают изымать алкоголь тоннами. Накануне Правда.Ру сообщала, что изъято уже более 30 тонн спиртосодержащей продукции, проверено порядка 400 торговых объектов. Об этом рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Только за минувшие сутки полицейские в ходе рейдов изъяли 10 тысяч бутылок косметического средства "Боярышник", разлитого в стеклянные емкости.

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