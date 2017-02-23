Исследования вулканологов в Никарагуа едва не закончились трагически. Ученый из Аргентины Родольфо Альварес и его местный проводник упали в действующий вулкан Масая. У мужчин оборвался трос, сообщает газета The Independent.
Спасать их пришлось пожарным. Пострадавших достали из кратера. Мужчины спаслись, однако получили обезвоживание. Согласно заявлению местных властей, состояние пострадавших "хорошее и стабильное".
В последний раз вулкан Масая извергался в 2008 году.
Как ранее писала "Правда.Ру", в начале февраля извергающийся гавайский вулкан Килауэа вскипятил воду в Мировом океане. Поток лавы шириной два метра стекал прямо в воду. При соприкосновении с ним морская вода вскипала, образуя облака пара и подбрасывала фрагменты лавы в воздух. По свидетельству ученых, брызги лавы взлетали на высоту более 30 метров.
Напомним, в конце прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что около Неаполя в Италии в любой момент может произойти извержение вулкана: давление газов под Флейгрейскими полями может достигнуть критического значения. Извержение некогда находившегося здесь вулкана, по предположению ученых, вызвало переселение неадертальцев в восточную часть Средиземного моря около 40 тысяч лет назад.
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