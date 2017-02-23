Мужчина умер после 22 часов игры в World of Tanks

Геймер скончался после 22 часов непрерывной игры в World of Tanks. До конца марафона оставалось два часа. Всего 35-летний Брайан Виньо планировал провести за игрой сутки.

К слову, 24-часовой стрим был благотворительной акцией. Участники собирали деньги для организации Make-A-Wish. Фонд помогает неизлечимо больным людям исполнить свое заветное желание.

По истечении 22 часов игры геймер под ником Poshybrid отключился от трансляции и больше в Сеть не зашел. Другие участники подумали, что мужчина устал.

На следующий день один из приятелей Виньо позвонил ему, чтобы узнать о самочувствии, но наткнулся на полицейского, который расследовал смерть мужчины.

Игровой клан World of Tanks под названием FAME, в котором состоял Виньо, выразил свои эмоции по поводу произошедшего на странице в Facebook: "Мы не можем найти слова, которые описали бы нашу печаль в данный момент. Игра больше не будет прежней без этого легендарного геймера".

Брайан Виньо скончался по неизвестной причине. У него остались трое детей, сообщает Kotaku.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", прошлой весной после нескольких дней непрерывной игры за компьютером молодой казахстанец попал с инсультом в реанимацию. По ночам 26-летний парень играл, а днем спал. Через пару дней у него начала слабеть рука, затем появилась общая слабость. И, наконец, в одну из ночей он потерял сознание.

В результате инсульта половина его тела была полностью парализована. Врачи смогли буквально вытащить молодого игромана с того света — была серьезная угроза необратимых изменений в головном мозге и даже летального исхода. Уже через несколько дней он смог вновь двигаться, затем и ходить самостоятельно, вернулась речь.

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