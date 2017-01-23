Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Жители Швеции организовали прямую трансляцию изнасилования

Происшествия

Полицейские Швеции остановили преступников, которые насиловали женщину. Группа злоумышленников транслировала происходящее в одну из закрытых групп в социальных сетях.

Жители Швеции организовали прямую трансляцию изнасилования

Как сообщают местные СМИ, трое мужчин уже сорвали одежду с жертвы и начали ее насиловать, однако правоохранителям удалось задержать злоумышленников. В данный момент полиция занимается выяснением обстоятельств инцидента.

Напоним, ранее в американском штате Огайо молодого человека и его девушку задержали за насильственные действия сексуального характера, которые они транслировали в сеть с помощью приложения Periscope.

Как пишет TJournal, уроженка России Марина Лонина (Marina Lonina) и её 29-летний друг Раймонд Гейтс (Raymond Gates) обвинены в нападении на 17-летнюю девушку. По предварительным данным, 27 февраля они втроём употребляли алкоголь, и когда пострадавшая была уже не в состоянии сопротивляться, Гейтс начал совершать в её отношении действия сексуального характера.

Со своей стороны, Лонина начала вести онлайн-трансляцию происходящего с помощью приложения Periscope. Один из её друзей в другом штате увидел трансляцию и обратился в полицию. Сколько человек успели посмотреть видео, неизвестно.

Паре уже предъявлены многочисленные обвинения, включая похищение и изнасилование, Лонину также обвинили в том, что она снимала несовершеннолетнюю пострадавшую в обнажённом виде. Молодому человеку и девушке грозит до сорока лет тюремного заключения.

"Во-первых, конечно, это говорит о низком уровне, о продолжающемся падении нравственности, духовной пустоте, ущербности. Не имея ничего позитивного, они хотят себя утвердить, показать, хотя бы в негативном плане, что вот они — такие-сякие, чтобы удостоиться общественного внимания. Вообще, это признак той ущербности, которая, к сожалению, уже во-многом присуща нашей молодежи. Откуда это все пришло? — Как и все плохое, на мой взгляд, приходят такие явления с Запада.

Я более 50 лет занимался судебной психиатрией, и вижу, что число таких преступлений стало нарастать именно после того, как открыли границы в 90-е годы, как пришли эти фильмы, насилие и прочее. А когда появились эти Сети — ВКонтакте, Одноклассники и другие — то люди стали хвалиться совершенными действиями, преступлениями. У таких людей нет никакого позитива внутри. Поэтому им приходится таким образом самоутверждаться. В этом проявляется инстинкт самоутверждения", — рассказал ранее Pravda. Ru судебный эксперт Федор Кондратьев.

Читайте также: "Изнасилование реальное, последствия виртуальные"

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Интернет провоцирует сексуальное насилие?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Яблочные оладьи
Рецепты
Яблочные оладьи
Лимонный скраб для тела своими руками
Красота
Лимонный скраб для тела своими руками
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Украина: Маразм наперегонки
Валютный
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Криминал
Смертная казнь — сдерживающий фактор для маньяков?
Читательский топ
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Иран становится большой проблемой
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Иран становится большой проблемой
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Суды
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Кто сорвет инаугурацию Трампа
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Украина
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Общество
Министр образования вернет школу к "лучшим советским традициям"
Россия
Стало известно, до каких времен "Искандеры" будут оставаться в Калининграде
Руслан Веснянко Украина: Маразм наперегонки Руслан Веснянко Лейла Мамедова Валютные качели: Сколько будет стоить рубль? Лейла Мамедова Дмитрий Нерсесов Иран становится большой проблемой Дмитрий Нерсесов
Комментарии
vkontakte_106276039 Российские ученые создадут "летающий автомобиль"
Геннадий Кулякин Талоны на бензин А-95 введены на Дальнем Востоке
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Жители Швеции организовали прямую трансляцию изнасилования
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Смертная казнь — сдерживающий фактор для маньяков?
AndrePavlo После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Spassky Kochan Украина: Маразм наперегонки
Igor Ponomarev Российские ученые создадут "летающий автомобиль"
Александр Лосев Смертная казнь — сдерживающий фактор для маньяков?
Николай Возисов В Кремле заявили, что симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо
Tot Samyi В Екатеринбурге полицейский убивал бомжей, чтобы создать армию зомби
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?