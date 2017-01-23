Жители Швеции организовали прямую трансляцию изнасилования

Полицейские Швеции остановили преступников, которые насиловали женщину. Группа злоумышленников транслировала происходящее в одну из закрытых групп в социальных сетях.

Как сообщают местные СМИ, трое мужчин уже сорвали одежду с жертвы и начали ее насиловать, однако правоохранителям удалось задержать злоумышленников. В данный момент полиция занимается выяснением обстоятельств инцидента.

Напоним, ранее в американском штате Огайо молодого человека и его девушку задержали за насильственные действия сексуального характера, которые они транслировали в сеть с помощью приложения Periscope.

Как пишет TJournal, уроженка России Марина Лонина (Marina Lonina) и её 29-летний друг Раймонд Гейтс (Raymond Gates) обвинены в нападении на 17-летнюю девушку. По предварительным данным, 27 февраля они втроём употребляли алкоголь, и когда пострадавшая была уже не в состоянии сопротивляться, Гейтс начал совершать в её отношении действия сексуального характера.

Со своей стороны, Лонина начала вести онлайн-трансляцию происходящего с помощью приложения Periscope. Один из её друзей в другом штате увидел трансляцию и обратился в полицию. Сколько человек успели посмотреть видео, неизвестно.

Паре уже предъявлены многочисленные обвинения, включая похищение и изнасилование, Лонину также обвинили в том, что она снимала несовершеннолетнюю пострадавшую в обнажённом виде. Молодому человеку и девушке грозит до сорока лет тюремного заключения.

"Во-первых, конечно, это говорит о низком уровне, о продолжающемся падении нравственности, духовной пустоте, ущербности. Не имея ничего позитивного, они хотят себя утвердить, показать, хотя бы в негативном плане, что вот они — такие-сякие, чтобы удостоиться общественного внимания. Вообще, это признак той ущербности, которая, к сожалению, уже во-многом присуща нашей молодежи. Откуда это все пришло? — Как и все плохое, на мой взгляд, приходят такие явления с Запада.

Я более 50 лет занимался судебной психиатрией, и вижу, что число таких преступлений стало нарастать именно после того, как открыли границы в 90-е годы, как пришли эти фильмы, насилие и прочее. А когда появились эти Сети — ВКонтакте, Одноклассники и другие — то люди стали хвалиться совершенными действиями, преступлениями. У таких людей нет никакого позитива внутри. Поэтому им приходится таким образом самоутверждаться. В этом проявляется инстинкт самоутверждения", — рассказал ранее Pravda. Ru судебный эксперт Федор Кондратьев.

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