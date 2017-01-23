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Источник Правда.Ру

Жительница Ижевска выманила у поклонника 250 тыс. рублей, ни разу с ним не встретившись

Происшествия

Сотрудники полиции Ижевска задержали 29-летнюю девушку, обманом выманившую из мужчины, с которым она познакомилась на сайте знакомств, 250 тысяч рублей.

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Фото: REX

Несколько месяцев подряд аферистка выпрашивала у интернет-приятеля различные суммы "на лечение" и прочие нужды, при этом от личной встречи уклонялась самыми разными способами.

В конце концов неудачливый поклонник, поняв, что  девушка просто вытягивает из него деньги, вынужден был обратиться в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, задержать мошенницу удалось с помощью записи с камеры видеонаблюдения, установленной в отделении банка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 5 лет тюрьмы.

Как рассказывала Правда.Ру, в конце прошлого года пожилая женщина из Алтайского края отдала почти полмиллиона рублей мошенникам, пообещавшим ей "чудо-лекарство" для исцеления от выдуманной ими серьезной болезни.

Осенью этого года 62-летняя жительница Славгорода купила через интернет медицинский препарат. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником организации, где она покупала лекарство. Он рассказал, что сейчас проходит акция, в рамках которой можно бесплатно провести комплексное обследование на наличие болезней. Для этого нужно отправить несколько своих волос и ногтевых срезов, что и сделала пожилая женщина.

Позже снова раздался звонок. Женщине сообщили, что у нее тяжелая болезнь. Лечение, которое нужно проводить срочно, стоит миллион рублей. Однако ей посоветовали купить лекарство, которое стоит дешевле - всего полмиллиона.

Женщина отправила по реквизитам 500 тысяч, после чего телефон мошенников перестал отвечать. Она обратилась в полицию.

Как отличить злоумышленников и как вести себя с ними, Pravda.Ru рассказал начальник третьего отделения отдела уголовного розыска УВД по ЗАО города Москвы подполковник полиции Дмитрий Грачев:

- Мы регистрируем  довольно большое количество преступлений, в праздники их даже на 30-40 процентов больше, чем в другие дни. Активизация происходит на фоне того, что людям предлагают различного рода сделки. Их убеждают вступить в договорные товарно-денежные отношения, в том числе говорят о том, что они выигрывают приз и так далее.

Если брать сетку этих преступлений, то можно выделить наиболее популярный вид мошенничества, связанный с интернет-мошенничеством и использованием телефонии. То есть это неконтактные виды мошенничества. Потерпевшие не видят непосредственно исполнителя, они визуально с ним не контактируют.

Если вам поступило интересное предложение: лотерея, предложение о купле-продаже вещи, получение различных материальных благ, надо все-таки постараться на время отключить телефон, взять паузу, хотя бы на минуты две, подумать.

Если есть рядом люди, с которыми можно посоветоваться, нужно это сделать. Либо надо позвонить близкому родственнику или другу и объяснить ситуацию. Как правило, люди, которые не соприкасаются с мошенниками в этот период, способны рассуждать более здраво. Практика показывает, что если потерпевший найдет в себе силы, чтобы ненадолго отказаться от общения, и при этом обратится к третьим лицам, то ему дадут здравый совет, и он остается со своими деньгами.

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