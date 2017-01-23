Житель Кемерова сам принял роды у жены из-за трехчасового опоздания "скорой"

Прокуратура Ленинского района города Кемерово проверяет заявление от местной жительницы, к которой скорая в новогоднюю ночь приехала с трехчасовым опозданием.

Фото: Fotodom. ru/Fotoimedia EO

"В прокуратуру с заявлением обратилась женщина, по словам которой в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года она вызвала "скорую помощь" из-за преждевременных родов. Однако экипаж приехал к ним через три часа", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

При том, что семья проживает на той же улице, где находится станция "скорой помощи", роды, в итоге, принимал муж роженицы. Сейчас прокуратура организовала проверку по возможному нарушению прав жительницы Кемерово.

Напомним, летом 2015 года на Алтае умер мужчина, из-за того, что к нему отказались приехать сразу несколько "скорых". Трагедия разыгралась на берегу озера Ая в Алтайском крае, когда мужчина, приехавший на отдых с женой и ребенком, почувствовал себя плохо.

Первую помощь мужчине оказал спасатель Дамир Сафиханов, сделав искусственное дыхание. После того, как стало ясно, что скорая помощь не приедет, или приедет слишком поздно, спасатель повез больного в местную больницу на своей машине, однако там не оказалось никакого оборудования и медикаментов, турист умер прямо в приемном отделении.

Вызвать скорую помощь пытались все очевидцы происходящего, в том числе, сотрудники отеля, в котором он остановился с семье.

"Я позвонила в нашу айскую "скорую помощь", мне там ответили: "Мы, конечно, все понимаем, но мы отправили машинку в село Алтайское, позвоните 112", рассказала прессе подробности администратор гостиницы. По номеру 112 также отказались прислать помощь, заявив, что "это не их территория".

По номеру 112 отвечала "скорая помощь" райцентра Майма из соседней республики, до нее около 20 км, а до райцентра Алтайского района около 50 км.

Этот инцидент демонстрирует степень деградации местной системы здравоохранения, считают представители турбизнеса, а между тем, в регион приезжают люди с детьми, пожилые туристы, которым в любой момент может потребоваться медпомощь, не говоря уже о местных жителях, которые постоянно находятся в таких условиях.

Как сообщает ИА "Банкфакс", в связи с трагедией начата доследственная проверка СУ СКР по Алтайскому краю.

Правда.Ру неоднократно писала на тему реформы системы здравоохранения, в рамках которой уже не первый год подряд идет неумолимое сокращение провинциальных медицинских учреждений и специалистов. Вместо этого, жителям глубинки предлагается ездить в крупные города, где обещают построить современные диагностические центры и больницы. Сокращаются, в том числе, и сотрудники скорой медицинской помощи — это приводит, в результате, к трагедиям, подобным описанной. В 2013 году в Ярославской области погибли роженицы, которых пытались довести до современного роддома из глухого села, в окрестностях которого уже были закрыты небольшие акушерские пункты и родильные дома.

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