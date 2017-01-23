Житель Вологды убил жену за просьбу убраться в доме

Суд в Вологде вынес приговор 49-летнему мужчине, который смертельно ранил ножом сожительницу за просьбу заняться уборкой в доме. Злоумышленник признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, вечером 27 июля 2016 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в комнате своего дома поссорился с 43-летней сожительницей из-за того, что она попросила его прибраться в доме. Он взял со стола нож, подошел к лежавшей на кровати в комнате женщине и нанес ей ножом смертельный удар в область шеи.

По данным агентства FlashNord, обвиняемый так и не признал полностью свою вину, утверждая на допросах, что, взмахнув ножом, поранил женщину случайно. По решению суда подсудимому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее безработный житель села Чемурша Чебоксарского района был приговорен к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своей подруги, совершенное вечером первого января 2016 года.

Причиной ссоры с летальным исходом стал ужин, который не понравился 46-летнему мужчине. Известно, что вечером 1 января он находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Когда подошло время ужина, его 39-летняя сожительница предложила поесть каши.

Мужчина не одобрил это меню и устроил скандал - он хотел, чтобы его подруга пожарила ему картошки. В пылу ссоры он нанёс женщине удар ножом в спину, травма оказалась смертельной.

Как отметили в Следственном управлении СК РФ по Чувашской Республике, судебно-психологическая экспертиза постановила, что убийца в момент преступления и по сей день "мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". Другими словами, оснований для признания подозреваемого невменяемым следствие не установило.

Суд признал любителя жареной картошки виновным в совершении убийства. Как отмечает пресс-служба ведомства, на данный момент приговор суда ещё не вступил в законную силу.

Бытовые убийства всегда поражают своей бессмысленной жестокостью. Как рассказывала Pravda.Ru, в феврале 2016 года в Санкт-Петербурге 19-летняя девушка, поссорившись с младшей сестрой, нанесла ей 140 ножевых ранений, от которых 17-летняя жертва скончалась на месте. После содеянного убийца пыталась сбежать, но ее задержал знакомый.

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