Актера из Австралии убили во время съемок клипа хип-хоп группы

Во время съемок музыкального ролика в одном из баров города Брисбен, погиб австралийский актер, получив огнестрельное ранение.

Фото: twitter.com/Gavin Goote

По информации телеканала АВС, сценарий клипа хип-хоп группы Bliss n Eso предусматривал перестрелку. Во время съемки эпизода со стрельбой один из молодых актеров был ранен в грудь и скончался.

В полиции происшествие назвали "производственным инцидентом".

Представитель полиции Том Армитт заявил, что пока неизвестно, какими патронами - холостыми или боевыми - были заряжены пистолеты актеров, этот вопрос станет предметом исследования криминалистов. Отмечается, что при выстреле с близкого расстояния холостой патрон также может причинить серьезные ранения.

Полиция не раскрыла имени погибшего.

Хип-хоп группа Bliss n Eso была создана в 2000 году. Музыканты выпустили пять студийных альбомов, два из которых достигли вершины музыкального чарта Австралии.

Для нас, зрителей, кино - это придуманный мир с придуманными историями, а для актеров, который этот мир создают, это и колоссальный труд, и нередко - смертельная опасность во время съемок.

Трагедии на съемочной площадке совсем не редки. Вспомним историю молодого актера Брендона Ли, сына Брюса Ли, который погиб по время съемок фильма "Ворон" и тоже от выстрела. Снималась сцена, когда отрицательный герой, которого исполнял Майкл Масси, стреляет в Брендона. Выстрел делался холостым патроном, но застрявшая в стволе и никем не замеченная заглушка также вылетела, попала в живот актеру и остановилась в позвоночнике. Через 12 часов Брендон Ли умер в больнице от кровопотери.

Нелепая трагедия произошла во время съемок фильма "Сумеречная зона", продюсером которого был Стивен Спилберг. По сценарию актер Вик Морроу и два ребенка - семилетняя Му-Са Динь и шестилетний Рене Шин-Йи должны были убегать от вертолета, преследовавшего их. Однако в какой-то момент вертолет потерял управление и рухнул прямо на троих "беглецов". Смерть актеров была мгновенной.

Советский актер Евгений Урбанский, стремившийся сам выполнять сложные трюки, несмотря на то, что его в любой момент мог заменить каскадер, погиб во время съемок фильма "Директор". Неподалеку от Бухары снималась сцена автогонок, когда машина героя Урбанского должна была обогнать колонну, подпрыгивая на барханах, и встать впереди. Один дубль был снят успешно, но режиссер захотел сделать второй. На одном их барханов машина Урбанского неловко наклонилась и ткнулась передними колесами в песок. Тридцатитрехлетний Евгений Урбанский получил множество переломов и умер через 45 минут.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня