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Источник Правда.Ру

Ставрополь пил воду из резервуара с трупами после Крещения?

Происшествия

Жители района Ставропольского края получали воду из резервуара с трупами, попавшими туда в ходе крещенских купаний.

Ставрополь пил воду из резервуара с трупами после Крещения?

Как сообщает региональное издание "Блокнот Ставрополь", специалисты обнаружили погибших после того, как вечером 19 января в многоквартирные дома перестала поступать вода.

По предварительным данным, в ночь крещенских купаний один из сотрудников "Водоканала" решил использовать емкость в качестве проруби, но стал тонуть, его коллега попытался оказать помощь товарищу, но также не смог выбраться.

Оказалось, что в течение двух суток в резервуаре с питьевой водой, в дальнейшем распространяющейся по Предгорному району края, находились два трупа. В самом "Водоканале" заявили, что вода из резервуара не используется для подачи населению, но цели, на которые она идет, сообщить не смогли. На данный момент следственные органы ведут проверку случившегося.

Ранее Pravda.Ru писала, что 53-летний житель Москвы умер от острой сердечной недостаточности, искупавшись в Крещение. Трагедия произошла на религиозном православном празднике, организованном в районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице. Мужчине стало плохо сразу после того, как он нырнул, врачи, дежурившие на месте, попытались оказать ему медицинскую помощь, однако их усилия оказались безуспешными и им пришлось констатировать смерть.

Несколько лет назад, в Пензенской области убийцы выбросили труп в колодец, а ничего не подозревающие жители почти месяц набирали из зараженного источника воду.

Как сообщала ГТРК "Пенза", инцидент произошел в городе Белинский. В колодце рядом с артезианским источником был найден труп человека со следами насильственной смерти. Тело нашли коммунальщики, приехавшие по жалобе жителей на то, что в последнее время стала слишком плохо идти вода из колонки.

Личность погибшего была установлена. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина принимал участие в застолье, во время которого произошла крупная ссора. Сначала собутыльники его избили, а затем несколько раз ударили топором.

Совершив убийство, компания сбросила труп в колодец рядом с колонкой. По данным экспертизы, тело пролежало в воде около месяца. Все это время жители нескольких улиц употребляли воду из этого колодца. Подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны.

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