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Источник Правда.Ру

Суд отказался освободить осужденную за репост уральскую воспитательницу

Происшествия

Суд Курганской области в пятницу смягчил на один месяц — до пяти месяцев лишения свободы — приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец по делу о репосте, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Бушмаков.

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Фото: Fotodom.ru/DP

"Сегодня Курганский областной суд снизил матери малолетнего ребенка и воспитательнице детского сада наказание с полугода на пять месяцев лишения свободы в колонии", — сказал защитник.

По словам адвоката осужденной Алексея Баушмакова, прокуратура в ходе судебного заседания просила суд назначить Чудновец исправительные работы сроком на один год с удержанием 15% от зарплаты. Защита просила полностью оправдать осужденную.

Суд вынес приговор Евгении Чудновец 8 ноября. Ей было назначено шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее обвинили в распространении детской порнографии из-за репоста в социальной сети "ВКонтакте" видео с издевательствами над ребенком в лагере.

Тогда в открытой группе "Типичный Катайск" во "ВКонтакте" опубликовали видео о том, как воспитатели катайского детского сада издеваются над мальчиком. Администраторы группы, знакомые с Евгенией Чудновец по Сети, скинули ей эту ссылку с жутким видео, на котором ребёнок стоит, чуть нагнувшись и повернувшись спиной к стене, со спущенными трусами, а женский голос отчитывает его за какой-то проступок.

Евгения Чудновец, возмутившись поведением взрослых, которые измываются над ребёнком, разместила этот ролик на своей странице, призвав разобраться в ситуации и наказать виновных. С этого репоста всё и началось.

Сама Чудновец объясняла в суде, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми.

После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования.

Кстати, ранее Верховный суд рекомендовал не возбуждать дела за лайки и репосты в соцсетях. Правовая позиция Верховного суда России такова: один лайк еще не делает человека преступником, надо внимательно изучать контекст, смотреть все обстоятельства. Вот дословные изменения: "При решении вопроса о направленности действий лица, разместившего какую-либо информацию либо выразившего свое отношение к ней в сети Интернет или иной информационно-телекоммуникационной сети, на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы лиц следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней".

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