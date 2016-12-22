Школьнику из Москвы, пытавшемуся вступить в "Правый сектор", смягчили приговор

Верховный суд России смягчил приговор московскому школьнику, который ранее получил шесть лет и шесть месяцев колонии за попытку вступить в запрещенную группировку "Правый сектор", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Напомним, 11-классник пропал этой весной. Следователям удалось выяснить, что он отправился на Украину, где попытался вступить в ряды "Правого сектора".

Обвиняемый заявил, что вернулся на родину добровольно, свою вину признает и раскаивается в содеянном. Его адвокат рассказал что Банецкий активно сотрудничал со следствием и помог выявить других причастных к преступлениям лиц. Кроме того, в момент совершения преступлений, его подзащитный был несовершеннолетним.

Прокурор подтвердил эту информацию и счел возможным смягчить наказание школьнику. Срок ему снизили на два месяца.

Помимо срока в колонии мальчика наказали запретом на любые публикации в интернете в течение года.

Эксперты предупреждают: экстремистские и террористические группировки в последнее время переключились на вербовку детей.

— Ситуация опасная, такая вербовщики работают во многих городах России. Поэтому надо рассмотреть глубинные причины. Базисом формирования общества в первую очередь служит идеология. А начинается все воспитание нашего подрастающего поколения в первую очередь с семьи.

Конечно, сразу никто не вербует. Все это происходит постепенно, это — технология манипулирования. И они берут на заметку и обрабатывают чаще всего молодых, неопытных людей, необразованных, которые проще поддаются таким вещам. А такого формата людей сейчас очень много. У нас расшатаны устои, у многих, особенно у молодежи нет целостной системы базовых ценностей. Люди даже не знают, чем заниматься, у них нет целей в жизни, — рассказал президент Всероссийской федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур К-9 Заур Абдурагимов.

Детей активно вербуют в террористы и в Европе. Это чуть не обернулось трагедией. Ранее Правда. Ру сообщала о задержанных в Европе подростках, которые пытались устроить теракты на рождественских ярмарках.

12-летний мальчик пытался устроить теракт на рождественской ярмарке в городе Людвигсхафен-на-Рейне на западе Германии. Как сообщает Der Spiegel, подросток дважды пытался привести в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, однако детонатор не сработал. По данным издания Focus, теракт пытался устроить уроженец Людвигсхафена иракского происхождения. Как рассказали источники СМИ, мальчик находился под сильным влиянием боевика запрещенной в России организации "Исламское государство".

А в Бельгии задержали детей, только планировавших теракты на ярмарках. Отмечается, что подростки получали через интернет инструкции, как убить человека или сделать бомбу. По словам представителя прокуратуры Бельгии, подростки были "завербованы террористическими организациями для подготовки или совершения терактов".

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