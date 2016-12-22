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Источник Правда.Ру

У метро "Коломенская" взорвался баллон с газом

Происшествия

Сегодня утром примерно в 9.20 произошел взрыв в южном вестибюле станции московского метро "Коломенская", пострадали четыре человека.

Взрыв газового баллона у Коломенской: Криминальной подоплеки н

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В связи с происшествием вблизи одной из станций Московского метрополитена организовано проведение доследственной проверки… В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения", — говорится в релизе Следственного комитета России.

Ранее экстренные службы столицы сообщали о четверых пострадавших. Взрыв выбил стекла в местных торговых павильонах, также начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь. В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины. По словам представителя столичного главка МЧС, сильных разрушений нет.

"Пожар ликвидирован в 9:44. Там никого не было, кроме рабочих. Есть пострадавшие", — сообщил представитель МЧС.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, причиной взрыва послужило нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. "Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина — разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности", — сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской. Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особое внимание на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.

Сейчас вестибюль на станции снова открыт для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в сети микроблогов Twitter. "Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров", — говорится в сообщении.

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