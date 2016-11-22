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Источник Правда.Ру

По делу Захарченко арестован еще один миллиард рублей

Происшествия

Более миллиарда рублей арестовано судом по делу бывшего врио главы управления "Т" ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко, обвиняемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Фото: AP

По словам источника, арестованные средства найдены в результате новых обысков, принадлежат семье обвиняемого.

Как стало известно от другого собеседника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, арест был наложен на банковский счет, принадлежащий "другому человеку".

В Пресненском суде факт ареста денежных средств подтвердили.

"Суд арестовал новые банковские счета в рамках уголовного дела в отношении Захарченко, но так как оно имеет гриф "секретно", я не могу разглашать, кому они принадлежат и на какую сумму наложен арест", - заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко задержан 8 сентября текущего года в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России. На на следующий день в отношении него возбудили дело о получении взятки в семь миллионов рублей от неустановленного лица.

Чиновник проходит по делу  коррупционных связях генералитета СКР и криминального авторитета Захария Калашова.

При обыске в квартире сестры Захарченко, сотрудники ФСБ обнаружили просто колоссальную сумму - около $122 миллионов и два миллиона евро. Наличной валюты разного достоинства было настолько много, что следователи выносили их из квартиры в больших коробках. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Несколько дней спустя сотрудники Следственного комитета обнаружили на швейцарских счетах, связанных с семьей Дмитрия Захарченко, еще около 300 млн евро.

По данным источника в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко.

Для сравнения, чтобы проще было понять, что же такое - сумма в 9 миллиардов рублей, напомним, что это - больше половины годового бюджета Москвы, 1,5 бюджета Твери на 2016 года, 1/29 стоимости Керченского моста и 1/8 всех денег, выделенных из бюджета России на спорт в 2016 году. Также за эти деньги можно запустить в космос четыре ракеты "Союз 2.1б", выплатить среднюю пенсию в 10 000 рублей 800 000 российских пенсионеров, а также провести 35 тысяч сложных онкологических операций.

"Это еще не конец, аресты и посадки будут продолжаться",- заявил Politonline.ru источник в правоохранительных органах. "Неприкасаемых сейчас нет, думаю, скоро журналисты и общество снова удивятся. Идет серьезная чистка, для которой долго и скрупулезно собирался материал и все доказательства, причем без оглядки на связи, звания и регалии",- добавил он.

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Тайна денег полковника Захарченко
Темы обыски миллиард рублей Дмитрий Захарченко
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