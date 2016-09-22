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Источник Правда.Ру

В Амурской области полицейские застрелили медведя на территории школы

Происшествия

В Амурской области полицейский застрелил медведя, который вышел к школе в поселке Архара, когда дети шли на занятия.

Полиция Амурской области убила медведя
источник Pravda.Ru

Как пишут Известия, когда сотрудники правопорядка попытались отогнать зверя в  лесной массив, он стал вести себя агрессивно. По данным ГУ МВД по региону, "в дежурную часть отделения полиции по Архаринскому району поступило сообщение от жительницы поселка Архара, что на территории школы находится медведь. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Стражи правопорядка пытались отогнать медведя в лесной массив, но животное стало вести себя агрессивно, кидаться на людей".

Издание сообщает, что участковый, чтобы защитить детей, был вынужден застрелить медведя.

Напомним, летом на Камчатке был убит медведь-людоед. В Елизовском районе, на сопке Лысая, было обнаружено тело мужчины с ранами от когтей и клыков хищника. Более суток ушло на то, чтобы обнаружить медведя - он бродил неподалеку от этого места.

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Темы медведь полиция амурская область
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