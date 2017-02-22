90-е возвращаются: в Уфе 20 человек устроили стрельбу

В Уфе устроили настоящую перестрелку в стиле 90-х. Двадцать человек вооружились автоматами и принялись чинить разборки. Причина потасовки — конкуренция между легальными и нелегальными перевозчиками.

Фото: REX

Как сообщил глава МВД Башкирии, в попытке поделить маршрут водители от словесной перепалки перешли к перестрелке из травматического оружия. Серьезные ранения получили восемь человек. 13 нападавших скрылись, но потом были задержаны.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Правоохранители уже изъяли оружие. Известно, что одна сторона конфликта официально на маршруте работает, выиграв лот и имея лицензию. А вторая сторона пыталась "внидриться" в этот маршрут. Портал Sobkor02. ru сообщал, что конфликт мог возникнуть в результате передела рынка автоперевозок.

Руководитель компании-автоперевозчика, чьих подчиненных госпитализировали заявил, что криминальная разборка в стиле 90-х -попытка рейдерского захвата его бизнеса.

Пострадавшие в потасовке теперь опасаются за свои жизни. Ведь произошедшее - это такая акция устрашения, причем со стороны нелегальных перевозчиков, которые всеми силами пытаются занять эту нишу.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!