14-летняя сибирячка умерла, так и не попав на прием к врачу: не было талочиков

Причины смерти 14-летней школьницы выясняют следователи города Уяр Красноярского края. Родственники девочки настаивают на том, что была допущена врачебная ошибка.

Фото: REX

Началась вся эта трагическая история в середине декабря прошлого года, когда девушка, катаясь на ледяной горке, упала и сильно ударилась. После полученной травмы она стала жаловаться на боли

По предварительным данным управления СК РФ по Красноярскому краю, в середине декабря 2016 года 14-летняя школьница, катаясь на ледяной горке, упала и ударилась. После этого ее стали беспокоить боли в области правого тазобедренного сустава.

9 февраля боль усилилась, и это заставило девушку обратилась за помощью в Уярскую центральную районную больницу. Там ее осмотрела врач-хирург и назначила лечение. 13 февраля школьница скончалась.

9 февраля у нее поднялась температура выше 39 градусов, боль усилилась. На "скорой" ее увезли в Уярскую центральную районную больницу, где хирург после осмотра поставила диагноз "артрит", назначила болеутоляющие и жаропонижающие препараты и отправила домой, сказав, чтобы девочка записалась на прием к врачу на следующую неделю.

10 февраля девочка вместе с мамой попытались попасть на прием, но не смогла — талончиков к хирургу не было до понедельника.

Знакомые школьницы рассказывают: "В выходные дни (11 и 12 февраля) нога разболелась еще сильнее, начали неметь руки и ноги, температура тела упала до 35 градусов. Несколько раз вызывали "скорую", фельдшеры ставили обезболивающие, но в госпитализации отказывали, мотивируя это тем, что на выходных в больнице ею никто заниматься не будет".

13 февраля больной опять поставили обезболивающее и препарат, а после этого девушка скончалась.

По предварительному заключению патологоанатома, школьница четыре дня страдала от сепсиса. В СК сообщили: "Следствию предстоит установить качество и своевременность оказания медицинской помощи врачом-хирургом и врачами "скорой помощи". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

Жители Уяра считают, что причиной смерти девушки стала врачебная ошибка. На сайте onlinepetition. ru они опубликовали петицию, адресованную Министерству здравоохранения РФ.

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