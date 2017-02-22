Причины смерти 14-летней школьницы выясняют следователи города Уяр Красноярского края. Родственники девочки настаивают на том, что была допущена врачебная ошибка.
Началась вся эта трагическая история в середине декабря прошлого года, когда девушка, катаясь на ледяной горке, упала и сильно ударилась. После полученной травмы она стала жаловаться на боли
По предварительным данным управления СК РФ по Красноярскому краю, в середине декабря 2016 года 14-летняя школьница, катаясь на ледяной горке, упала и ударилась. После этого ее стали беспокоить боли в области правого тазобедренного сустава.
9 февраля боль усилилась, и это заставило девушку обратилась за помощью в Уярскую центральную районную больницу. Там ее осмотрела врач-хирург и назначила лечение. 13 февраля школьница скончалась.
9 февраля у нее поднялась температура выше 39 градусов, боль усилилась. На "скорой" ее увезли в Уярскую центральную районную больницу, где хирург после осмотра поставила диагноз "артрит", назначила болеутоляющие и жаропонижающие препараты и отправила домой, сказав, чтобы девочка записалась на прием к врачу на следующую неделю.
10 февраля девочка вместе с мамой попытались попасть на прием, но не смогла — талончиков к хирургу не было до понедельника.
Знакомые школьницы рассказывают: "В выходные дни (11 и 12 февраля) нога разболелась еще сильнее, начали неметь руки и ноги, температура тела упала до 35 градусов. Несколько раз вызывали "скорую", фельдшеры ставили обезболивающие, но в госпитализации отказывали, мотивируя это тем, что на выходных в больнице ею никто заниматься не будет".
13 февраля больной опять поставили обезболивающее и препарат, а после этого девушка скончалась.
По предварительному заключению патологоанатома, школьница четыре дня страдала от сепсиса. В СК сообщили: "Следствию предстоит установить качество и своевременность оказания медицинской помощи врачом-хирургом и врачами "скорой помощи". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".
Жители Уяра считают, что причиной смерти девушки стала врачебная ошибка. На сайте onlinepetition. ru они опубликовали петицию, адресованную Министерству здравоохранения РФ.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.
Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.
Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.