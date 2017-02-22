Преступников, напавших на офицера запаса вооруженных сил, разыскивает полиция Санкт-Петербурга. Во время налета мужчина застрелил одного из нападавших, рассказал представитель регионального МВД.
Нападение произошло на парковке торгового центра на улице Савушкина около двух часов дня. Судя по всему, преступники были осведомлены, что при себе у офицера есть крупная сумма денег, полученная незадолго до этого. Напав на мужчину, один из преступников открыл огонь из травматического оружия, но пуля попала в портфель. У офицера при себе оказался наградной пистолет, из которого он и открыл ответный огонь по грабителям.
Как сообщили в МВД, один из нападавших был убит на месте, другой, судя по всему, ранен.
После этого раненый мужчина, возможно, с другими участниками нападения, скрылся с места преступления. Полиция объявила в городе план "Перехват".
Рассматривается вопрос о награждении офицера запаса, добавили в полиции, пишет "Интерфакс".
В некоторых СМИ появились сведения о том, что нападавшие — жители Абхазии. С места преступления грабители скрылись на автомобиле серого цвета, который может иметь повреждения после наезда на шлагбаум. Марка автомобиля не установлена.
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