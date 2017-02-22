В убийстве Ким Чен Нама обвинили дипломата из Северной Кореи

Новым подозреваемым в громком убийстве Ким Чен Нама стал сотрудник посольства КНДР в Малайзии и работник северокорейского авиаперевозчика Air Koryo, передает ТАСС. Руководство местной полиции требует от северокорейского посольства оказать содействие в поимке преступников.

Фото: АР

Всего по делу об убийстве Нама проходят восемь подозреваемых; четверо задержаны. Также отмечается, что никакой помощи в расследовании происшествия от посольства КНДР до сих пор не получено, хотя она очень необходима.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правительство Республики Корея официально заявило, что уверено в причастности КНДР к убийству в Куале-Лумпуре Ким Чен Нама.

"Учитывая, что все подозреваемые в преступлении — граждане КНДР, мы считаем, что власти Северной Кореи являются организаторами убийства", — заявил пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея Чон Чжун Хи.

Напомним, о смерти брата северокорейского лидера стало известно 14 февраля. Как передавало агентство "Рёнхап", Ким Чен Нам был убит в аэропорту двумя женщинами с "отравленными иглами", нападавшие якобы скрылись, но полиция Малайзии подозревает, что они были агентами КНДР.

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