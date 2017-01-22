Машину "скорой помощи" приехавшую на вызов родственников, заметивших неадекватное поведение главы семейства, якутский бизнесмен из сферы ритуальных услуг встретил выстрелами из ружья. Об этом сообщает Следственный комитет России в воскресенье.
Инцидент произошел в субботу в городе Алдан, сообщили в ведомстве. По словам жены и сына бизнесмена, он начал ходить по дому с ружьем и вести себя "агрессивно и неадекватно", чего раньше за главой семейства не наблюдалось. Родственники поспешили вызвать врачей и полицейских, а затем ушли из дома.
На место происшествия прибыли работники скорой помощи - фельдшер и водитель, а также наряд полиции в количестве пяти человек. "Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель", - говорится в сообщении. Направив ружье в воздух, бизнесмен произвел один выстрел, затем три раза выстрелил в сторону машины медиков.
В ответ полицейский произвел предупредительный выстрел в сторону "стрелка", потребовав бросить оружие. Мужчина на просьбу не отреагировал, тогда правоохранитель повторно выстрелил в него, ранив в плечо и живот. Кроме стрелка в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту стрельбы.
Подобный случай нападения на "скорую" - далеко не единственный. Как рассказывала Правда.Ру, на прошлой неделе в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части. Другой случай связан с нападением на московскую бригаду скорой помощи в 2016 году. Тогда мужчина напал на врачей, которые прибыли к нему на вызов. А в Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге. Кроме этого, в настоящее время следователи продолжают расследование дела о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки в Подмосковье.
Конечно, не только медики становятся мишенью для преступников. Утром 8 января на юго-востоке Москвы неизвестный убил мужчину, после чего открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов.
Как сообщили в пресс-центре ГУВД столицы, рано утром в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Васильцовский стан. На место происшествия прибыл экипаж, который установил, что неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину. От полученных ранений он скончался на месте, а стрелявший скрылся. Преступник вскоре был выявлен, при задержании он также пытался отстреляться от полиции.
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