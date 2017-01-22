В Якутии бизнесмен-ритуальщик расстрелял приехавшую "скорую"

Машину "скорой помощи" приехавшую на вызов родственников, заметивших неадекватное поведение главы семейства, якутский бизнесмен из сферы ритуальных услуг встретил выстрелами из ружья. Об этом сообщает Следственный комитет России в воскресенье.

Фото: REX

Инцидент произошел в субботу в городе Алдан, сообщили в ведомстве. По словам жены и сына бизнесмена, он начал ходить по дому с ружьем и вести себя "агрессивно и неадекватно", чего раньше за главой семейства не наблюдалось. Родственники поспешили вызвать врачей и полицейских, а затем ушли из дома.

На место происшествия прибыли работники скорой помощи - фельдшер и водитель, а также наряд полиции в количестве пяти человек. "Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель", - говорится в сообщении. Направив ружье в воздух, бизнесмен произвел один выстрел, затем три раза выстрелил в сторону машины медиков.

В ответ полицейский произвел предупредительный выстрел в сторону "стрелка", потребовав бросить оружие. Мужчина на просьбу не отреагировал, тогда правоохранитель повторно выстрелил в него, ранив в плечо и живот. Кроме стрелка в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту стрельбы.

Подобный случай нападения на "скорую" - далеко не единственный. Как рассказывала Правда.Ру, на прошлой неделе в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части. Другой случай связан с нападением на московскую бригаду скорой помощи в 2016 году. Тогда мужчина напал на врачей, которые прибыли к нему на вызов. А в Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге. Кроме этого, в настоящее время следователи продолжают расследование дела о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки в Подмосковье.

Конечно, не только медики становятся мишенью для преступников. Утром 8 января на юго-востоке Москвы неизвестный убил мужчину, после чего открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-центре ГУВД столицы, рано утром в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Васильцовский стан. На место происшествия прибыл экипаж, который установил, что неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину. От полученных ранений он скончался на месте, а стрелявший скрылся. Преступник вскоре был выявлен, при задержании он также пытался отстреляться от полиции.

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