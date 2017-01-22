Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Якутии бизнесмен-ритуальщик расстрелял приехавшую "скорую"

Происшествия

Машину "скорой помощи" приехавшую на вызов родственников, заметивших неадекватное поведение главы семейства, якутский бизнесмен из сферы ритуальных услуг встретил выстрелами из ружья. Об этом сообщает Следственный комитет России в воскресенье.

358532.jpeg
Фото: REX

Инцидент произошел в субботу в городе Алдан, сообщили в ведомстве. По словам жены и сына бизнесмена, он начал ходить по дому с ружьем и вести себя "агрессивно и неадекватно", чего раньше за главой семейства не наблюдалось. Родственники поспешили вызвать врачей и полицейских, а затем ушли из дома.

На место происшествия прибыли работники скорой помощи - фельдшер и водитель, а также наряд полиции в количестве пяти человек. "Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель", - говорится в сообщении. Направив ружье в воздух, бизнесмен произвел один выстрел, затем три раза выстрелил в сторону машины медиков.

В ответ полицейский произвел предупредительный выстрел в сторону "стрелка", потребовав бросить оружие. Мужчина на просьбу не отреагировал, тогда правоохранитель повторно выстрелил в него, ранив в плечо и живот. Кроме стрелка в результате инцидента никто не пострадал. Мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту стрельбы.

Подобный случай нападения на "скорую" -  далеко не единственный. Как рассказывала Правда.Ру, на прошлой неделе в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части. Другой случай связан с нападением на московскую бригаду скорой помощи в 2016 году. Тогда мужчина напал на врачей, которые прибыли к нему на вызов. А в Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге. Кроме этого, в настоящее время следователи продолжают расследование дела о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки в Подмосковье.

Конечно, не только медики становятся мишенью для преступников. Утром 8 января на юго-востоке Москвы неизвестный убил мужчину, после чего открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов. 

Как сообщили в пресс-центре ГУВД столицы, рано утром в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Васильцовский стан. На место происшествия прибыл экипаж, который установил, что неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину. От полученных ранений он скончался на месте, а стрелявший скрылся. Преступник вскоре был выявлен, при задержании он также пытался отстреляться от полиции.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Пирог к завтраку
Рецепты
Пирог к завтраку
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Красота
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Как отстоять права
Новый год России: Гайдаровский форум и преступность
Как отстоять права
Виталий Третьяков: Антиалкогольные кампании надо отменить
Читательский топ
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Суды
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Происшествия
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Экономика
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Происшествия
В Челябинске больница отказалась принять ветерана войны: женщина умерла
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Ученые предскажут смерть от Эболы
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы
Наука и техника
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Украина
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Дмитрий Нерсесов Иран становится большой проблемой Дмитрий Нерсесов Фархат Измайлов Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи Фархат Измайлов Любовь Степушова Кто сорвет инаугурацию Трампа Любовь Степушова
Комментарии
professor paraiba Дипломат: Переговоры в Астане обещают быть тяжелыми
Николай Воеводин Звездные мамочки, которые выглядят на миллион
Николай Воеводин У Киева кончились деньги на строительство "Стены" с Россией
Irina Vinogradova Марин Ле Пен: Евросоюз уже умер, но пока не знает об этом
Саныч Сан Daily Mail: Россия сможет разгромить британскую армию за один день
vkontakte_224210882 Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Серик Малтыбаев Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Георгий Налибов Фото "в кустах" на инаугурации Трампа очень обидело Саакашвили
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Доказана польза поедания насекомых
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?