Единственное испытание британской баллистической ракеты окончились провалом

Незадолго до голосования в парламенте по модернизации ядерного щита Британии, случилась неудача с запуском баллистической ракеты Trident II D5, однако правительство страны умолчало об этом факте.

Фото: AP

Как сообщает Sunday Times, пуск был произведен в июне прошлого года у побережья Флориды с Vengeance – одной из четырех британских ядерных подлодок, однако информация об этом просочилась только сейчас.

Запуск стал единственным за четыре года, и теперь могут возникнуть серьезные опасения относительно надежности ракеты. Причина неудачного испытания не раскрывается. Trident II D5, которая не была оснащена ядерным боезарядом, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья США, пишет издание со ссылкой на источник в Военно-морской службе Великобритании.

По его словам, этот инцидент вызвал в правительстве и военном ведомстве большую панику. Власти испугались, что информация о провале сильно подорвет уверенность в способности Британии к ядерному сдерживанию.

Как сообщает Sunday Times, министр обороны Британии Майкл Фэллон будет вызван в Палату представителей, чтобы отчитаться о произошедшем.

Происшествие произошло незадолго до вступления в должность нынешнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Однако она ни слова не сказала про неудачный запуск ракеты, когда убеждала парламент потратить 40 миллиардов фунтов на новые субмарины, оснащенные Trident, отмечает издание.

Объяснения по поводу инцидента премьер-министр Тереза Мэй дала только сегодня, 22 января, несмотря на то, что непосредственно в момент запуска не занимала свой нынешний пост. Она фактически признала, что во время испытания произошел сбой, но добавила, что "такие (неудачные) испытания, так или иначе, случаются". "И это доказывает то, что нам необходимо обновить систему Trident. Нам нужно защитить свою страну и обеспечить свой вклад в обороноспособность НАТО", — сказала Мэй в интервью Би-би-си.

Тестовые запуски ракеты Trident с подлодок с 2000 года производились лишь пять раз. Небольшое количество пусков объясняется высокой стоимостью ракет – каждая из них стоит 17 миллионов фунтов. Все они освещались в СМИ, информацию о них предоставляли Минобороны страны и корпорация Lockheed Martin — производитель ракет. В 2012 году на тестовый пуск были приглашены высокопоставленные политики и военные, а созданный после испытаний фильм был распространен через интернет.

Информацию о том, что правительство Соединенного Королевства скрыло факт неудачного запуска ракеты Trident II D5, прокомментировал вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, назвав случившееся "опасным инцидентом".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, британский парламент принял решение о модернизации ядерного щита и готов потратить по официальным данным несколько десятков миллиардов фунтов стерлингов, а по не официальным - несколько сотен. На вооружении у британской армии имеются четыре атомных подлодки, способных нести ракеты с термоядерными и ядерными боеголовками.

Накануне голосования об обновлении ядерной программы Британии Тереза Мэй сообщила, что если будет нужно, она готова надавить на ядерную кнопку.

Это прозвучало в палате общин во время дебатов перед рассмотрением задач модернизации британских ядерных запасов, при которой планируется создание подводного флота, оборудованного ракетными системами Trident.

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