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Источник Правда.Ру

В обрушении высотки в Тегеране нет следов теракта

Происшествия

По сообщению властей Ирана, версия о теракте в расследовании причин пожара и обрушения многоэтажного торгового центра "Пласко" в Тегеране не подтвердилась.

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Фото: AP

Об этом заявил иранскому телевидению побывавший на месте происшествия министр информации ИРИ (руководитель иранских спецслужб) Махмуд Алави, передает ТАСС.

"На данный момент мы не имеем каких-либо подтверждений того, что это происшествие имеет диверсионный или террористический характер", - подчеркнул министр.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 19 января в результате возникшего пожара в столице Ирана обрушилось 17-этажное здание. Возгорание произошло на 9-м этаже здания, имевшего 15 наземных и два подземных этажа.

Огонь быстро охватил всю верхнюю часть комплекса, борьбу с ним в течение 3,5 часов вели многочисленные пожарные команды - всего около 200 человек. Все это время полиция удерживала владельцев расположенных в здании магазинов, которые пытались вернуться внутрь и забрать ценные вещи.

В 11:30 горевшее здание рухнуло, завалившись на находящиеся рядом строения. Построенный в 1962 году торговый центр "Пласко" был одним из самых старых высотных строений Тегерана. В нем находились 570 магазинов по продаже одежды и обуви, только около 100 из них были застрахованы.

По данным иранских СМИ, под завалами рухнувшего здания могут находиться от 20 до 30 погибших. Накануне сообщалось об обнаружении трех тел, в пятницу стало известно о том, что в больнице от полученных травм скончался один из пожарных.

Всего пострадали свыше 100 человек, 23 были госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте, подавляющее большинство пострадавших - пожарные. В момент обрушения только они находились в горевшей 15-этажке и в непосредственной близости от нее, все владельцы и сотрудники торговых точек были эвакуированы. Работы по разбору завалов ведутся в интенсивном режиме и, как сообщают официальные источники, будут продолжаться еще 2-3 дня.

Спасательная операция осложнена тем, что "Пласко" находился в районе плотной городской застройки. Для обеспечения доступа к рухнувшим конструкциям были разобраны несколько расположенных рядом строений. Поиск выживших ведется с помощью специально обученных собак, однако, по признанию спасателей, шансы обнаружить кого-либо живым близки к нулю.

В настоящее время власти продолжают расследование происшествия.

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Пожар и обрушение высотки в Тегеране
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