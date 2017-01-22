После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела

Телефонные звонки от мошенников продолжают наносить материальный урон жителям России. К примеру, неприятная история случилась с жительницей Чебоксар, которая перевела им свои деньги с банковской карты.

В четверг, 19 января, на телефон 48-летней чебоксарки позвонил мужчина и сказал, что он сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее банковской карты пытались похитить деньги и поэтому ее счет пришлось заблокировать. По его словам, теперь ей нужно было срочно перевести деньги на другие счета.

Женщина поверила звонившему и, не перепроверив информацию путем обращения в банк, стала выполнять указания злоумышленника, сообщили в пресс-службе УМВД по Чувашии. Доверчивая держательница банковской карты перевела на чужие номера сотовых телефонов свыше 31 тысячи рублей. Эти деньги ей обещали возвратить после «разблокирования» карты.

Естественно, ничего ей не вернули. Когда женщина поняла, что ее обманули, сразу позвонила в полицию. Сейчас по этому случаю возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личность злоумышленника. Уже известно, что он находится за пределами Чувашии.

Как рассказывала Правда.Ру, в конце прошлого года пожилая женщина из Алтайского края отдала почти полмиллиона рублей мошенникам, пообещавшим ей "чудо-лекарство" для исцеления от выдуманной ими серьезной болезни.

Осенью этого года 62-летняя жительница Славгорода купила через интернет медицинский препарат. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником организации, где она покупала лекарство. Он рассказал, что сейчас проходит акция, в рамках которой можно бесплатно провести комплексное обследование на наличие болезней. Для этого нужно отправить несколько своих волос и ногтевых срезов, что и сделала пожилая женщина.

Позже снова раздался звонок. Женщине сообщили, что у нее тяжелая болезнь. Лечение, которое нужно проводить срочно, стоит миллион рублей. Однако ей посоветовали купить лекарство, которое стоит дешевле - всего полмиллиона.

Женщина отправила по реквизитам 500 тысяч, после чего телефон мошенников перестал отвечать. Она обратилась в полицию.

Как отличить злоумышленников и как вести себя с ними, Pravda.Ru рассказал начальник третьего отделения отдела уголовного розыска УВД по ЗАО города Москвы подполковник полиции Дмитрий Грачев:

- Мы регистрируем довольно большое количество преступлений, в праздники их даже на 30-40 процентов больше, чем в другие дни. Активизация происходит на фоне того, что людям предлагают различного рода сделки. Их убеждают вступить в договорные товарно-денежные отношения, в том числе говорят о том, что они выигрывают приз и так далее.

Если брать сетку этих преступлений, то можно выделить наиболее популярный вид мошенничества, связанный с интернет-мошенничеством и использованием телефонии. То есть это неконтактные виды мошенничества. Потерпевшие не видят непосредственно исполнителя, они визуально с ним не контактируют.

Если вам поступило интересное предложение: лотерея, предложение о купле-продаже вещи, получение различных материальных благ, надо все-таки постараться на время отключить телефон, взять паузу, хотя бы на минуты две, подумать.

Если есть рядом люди, с которыми можно посоветоваться, нужно это сделать. Либо надо позвонить близкому родственнику или другу и объяснить ситуацию. Как правило, люди, которые не соприкасаются с мошенниками в этот период, способны рассуждать более здраво. Практика показывает, что если потерпевший найдет в себе силы, чтобы ненадолго отказаться от общения, и при этом обратится к третьим лицам, то ему дадут здравый совет, и он остается со своими деньгами.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!