Иркутск "утонул" в поддельном алкоголе. А что в других городах?

В Иркутске за ночь во время рейдов было изъято десять коробок "Боярышника" и 12 тонн контрафактного алкоголя. Об этом сообщил в мэрии на заседании комиссии по ЧС руководитель МКУ "Безопасный город" Андрей Медведев.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По его словам, на "горячую линию" мэрии за сутки поступило 100 звонков с сообщениями о торговле спиртосодержащей жидкостью. В настоящее время торговцы переключились на продажу средства "Целебная сила" вместо "Боярышника". Изымается большое количество контрафактной водки.

Как сообщает ТАСС, на данный момент правоохранительные органы задержали в Иркутске 11 человек, причастных к массовому отравлению концентратом "Боярышник", от которого погибли 58 человек. По словам представителя мэрии, часть из задержанных граждан связаны между собой.

По словам полпреда президента РФ В СФО Сергея Меняйло, части задержанных по делу о массовом отравлении предъявлены обвинения. Однако он не уточнил, какому количеству задержанных предъявлены обвинения и избрана ли им мера пресечения, отметив, что этот вопрос лежит в компетенции правоохранительных органов.

Отметим, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, погибли 58, в больницах остается 41 человек. Вместе с тем, за ночь в городе не было зарегистрировано ни одного смертельного случая отравления.

Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

Бороться с продажей "Боярышника" и аналогичных продуктов необходимо и в других городах. Напомним, в 2015-м в Новосибирской области умерло 455 человек. В Самарской области - 3027. В Москве за год погибли 2513 человека, которым констатировали отказ органов или смертельный ожог, отравление метилом от "спиртосодержащих жидкостей". В Питере - 1090. Все эти тысячи - статистика в течение года.

Отметим, доля употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей, по данным Центра Исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА, составляет порядка 1 миллиарда литров в год - это около 30% всех крепких напитков, употребляемых россиянами.

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