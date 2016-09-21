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Источник Правда.Ру

Кораблекрушение у берегов Египта: Пропали сотни человек

Происшествия

В Средиземном море у берегов Египта перевернулось судно, на борту которого находились 600 мигрантов из Африки. 

Кораблекрушение у берегов Египта: Пропали сотни человек

Как сообщает Reuters со ссылкой на египетское агентство MENA, на месте кораблекрушения идет спасательная операция. По последним данным, обнаружены тела 29 погибших. На данный момент спасено 150 человек.

По данным египетских СМИ, кораблекрушение произошло у берегов египетской провинции Кафр-эш-Шейх. Местные чиновники уже назвали произошедшее крупнейшим инцидентом, связанным с незаконной миграцией в этом районе.

На борту судна были мигранты из Сирии, Египта и других африканских стран. Предположительно мигранты направлялись в Италию.

Напомним, через Средиземное море пролегает один из основных маршрутов, по которому мигранты пытаются попасть в Европу. В июне у берегов Крита в результате кораблекрушения погибли около 340 мигрантов. В апреле 2015 года судно, на котором находились 700 жителей Ливии перевернулось недалеко от берегов Италии,  спасти удалось только 30 человек. И эти случаи не единственные. 

Население Африки бежит в Европу и, даже перспектива утонуть при переправе на ветхой барже или надувной лодке не может их остановить. Для перевозки мигрантов контрабандисты используют все возможные транспортные средства, чтобы избежать столкновения с пограничными службами.

Всего, по данным Международной организации по миграции, в этом году Средиземное море с целью попасть в Европу пересекли свыше 206 тысяч мигрантов.

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