Пять человек погибли при падении самолета на ТЦ в Мельбурне. ВИДЕО

В северной части Мельбурна, недалеко от аэропорта Эссендон, легкомоторный самолет рухнул на торговый центр. Очевидцы случившегося рассказали, что самолет Beechcraft B200 King Air пролетел очень низко над землей и врезался в одно из зданий центра Direct Factory Outlet, в складские помещения одного из магазинов. В месте столкновения возник пожар и задымление.



Plane Crash - Essendon Airport DFO Shopping Centre, Melbourne | 21 February 2017

Самолет упал почти сразу после вылета из аэропорта, пилот успел подать два сигнала бедствия. В полиции города факт крушения самолета подтвердили и сообщили, что на борту воздушного судна находились пятеро человек. Предположительно, это была группа игроков в гольф. О других погибших не сообщается. 20 сотрудников торгового центра, находившихся в помещении ближайшего к месту крушения магазина, не пострадали.

По сигналу о ЧП на место крушения Beechcraft B200 прибыл отряд из 60 пожарных.Чтобы определить точную причину трагического инцидента, австралийское бюро безопасности на транспорте проведет расследование. Как пишет австралийское издание 9news.com, основной причиной аварии в настоящий момент считается отказ двигателя самолета.

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