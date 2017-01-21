Пассажирский состав зацепил мать, шедшую с дочерью вдоль путей. Пострадавшая скончалась на месте. Трагедия произошла в субботу утром на Загородном шоссе в районе платформы Верхние Котлы.
Очевидцы рассказали, что машинист сигналил пешеходам. После чего они увидели, как женщина полетела под поезд. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали ее смерть. Психологическая помощь понадобилась и 12-летней девочке, на глазах которой произошла трагедия, сообщает "Лайф".
Все чаще СМИ пишут о трагических происшествиях на ж/д путях. Почти в каждом случае виноваты пешеходы, которые надеются перебежать пути перед движущимся поездом. Тормозной путь у состава большой, поэтому машинист далеко не всегда может затормозить вовремя.
Как сообщала Правда.Ру, в начале года поезд сбил в Раменском районе Подмосковья мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Инцидент произошел утром на станции 47-й км, семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.
"Мужчина погиб, его жене медпомощь была оказана на месте, пятилетний ребенок направлен в детскую больницу с различными травмами", — сказали в пресс- службе. В декабре под пригородные поезда в Подмосковье попали два подростка и мужчина. Они перебегали пути в неположенном месте. Подростки и мужчина погибли на месте.
Ранее поезд сбил женщину с ребенком. Это случилось в апреле на станции "Нахабино". Электричка сбила молодую женщину с годовалой дочкой. С тяжелыми травмами потерпевшие были госпитализированы. Инцидент произошел, когда женщина с ребенком переходила железнодорожные пути.
А сегодня стало известно, что на железнодорожные пути в московском метро упал боец Росгвардии. ЧП случилось на станции "Проспект Мира" — кольцевая. Очевидцы сообщили, что под приходящий поезд упал пассажир. Из-за инцидента снималось напряжение с контактного рельса для поднятия потерпевшего на платформу. Движение поездов по кольцевой линии осуществлялось с задержками.
Позже стало известно, что пострадал солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией. Боец получил в результате падения ушибы и травмы неопасные для жизни, он направлен в медицинское учреждение.
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