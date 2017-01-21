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Источник Правда.Ру

В Москве поезд задавил женщину на глазах ее дочери

Происшествия

Пассажирский состав зацепил мать, шедшую с дочерью вдоль путей. Пострадавшая скончалась на месте. Трагедия произошла в субботу утром на Загородном шоссе в районе платформы Верхние Котлы.

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Фото: AP

Очевидцы рассказали, что машинист сигналил пешеходам. После чего они увидели, как женщина полетела под поезд. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали ее смерть. Психологическая помощь понадобилась и 12-летней девочке, на глазах которой произошла трагедия, сообщает "Лайф".

Все чаще СМИ пишут о трагических происшествиях на ж/д путях. Почти в каждом случае виноваты пешеходы, которые надеются перебежать пути перед движущимся поездом. Тормозной путь у состава большой, поэтому машинист далеко не всегда может затормозить вовремя.

Как сообщала Правда.Ру, в начале года поезд сбил в Раменском районе Подмосковья мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Инцидент произошел утром на станции 47-й км, семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.

"Мужчина погиб, его жене медпомощь была оказана на месте, пятилетний ребенок направлен в детскую больницу с различными травмами", — сказали в пресс- службе. В декабре под пригородные поезда в Подмосковье попали два подростка и мужчина. Они перебегали пути в неположенном месте. Подростки и мужчина погибли на месте.

Ранее поезд сбил женщину с ребенком. Это случилось в апреле на станции "Нахабино". Электричка сбила молодую женщину с годовалой дочкой. С тяжелыми травмами потерпевшие были госпитализированы. Инцидент произошел, когда женщина с ребенком переходила железнодорожные пути.

А сегодня стало известно, что на железнодорожные пути в московском метро упал боец Росгвардии. ЧП случилось на станции "Проспект Мира" — кольцевая. Очевидцы сообщили, что под приходящий поезд упал пассажир. Из-за инцидента снималось напряжение с контактного рельса для поднятия потерпевшего на платформу. Движение поездов по кольцевой линии осуществлялось с задержками.

Позже стало известно, что пострадал солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией. Боец получил в результате падения ушибы и травмы неопасные для жизни, он направлен в медицинское учреждение.

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