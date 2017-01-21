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Источник Правда.Ру

Боец Росгвардии упал на рельсы в московском метро

Происшествия

Солдат Росгвардии упал на пути в московском метро во время патрулирования станции; потерпевший получил ушибы и направлен в медучреждение. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

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источник Pravda.Ru

ЧП случилось на станции "Проспект Мира" — кольцевая. Очевидцы сообщили, что под приходящий поезд упал пассажир. Из-за инцидента снималось напряжение с контактного рельса для поднятия потерпевшего на платформу. Движение поездов по кольцевой линии осуществлялось с задержками.

Позже стало известно, что пострадал солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией. Боец получил в результате падения ушибы и травмы неопасные для жизни, он направлен в медицинское учреждение, передает ТАСС.

В пресс-службе УВД по Московскому метрополитену подтвердили, что молодой человек отделался лишь ушибами.

На днях подобное ЧП случилось в метро Петербурга. На станции "Крестовский остров" девушка упала на пути. Она выжила, но получила серьезные травмы, сообщает Фонтанка. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу.

А в ноябре прошлого года пассажир бросился под прибывающий поезд на станции "Пушкинская", самостоятельно выбрался из-под состава и скрылся в туннеле. Мужчина пешком ушёл в сторону станции "Технологический институт". Из-за этого с контактного рельса пришлось снимать напряжение. Злоумышленника задержали полицейские и привели его обратно на "Пушкинскую".

Прибывшие на место происшествия медики видимых травм у мужчины не нашли. Источники в правоохранительных органах говорят, что пассажир вёл себя неадекватно, возможно, он находился под действием каких-то препаратов. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Также нередки случаи с так называемыми "зацеперами". Как в декабре писала Правда.Ру, машинист московского метро поймал хулигана, катавшегося между вагонов. Противостояние "зацепера" и работника метрополитена попало на видео.

Катающийся между вагонами подросток протиснулся под поездом, поднялся на платформу и попытался сбежать, но не успел: нарушителя схватил машинист. Чтобы задержать его, сотруднику подземки пришлось подставить ему подножку. В результате между подростком, машинистом и пассажирами произошла потасовка. Однако очевидцы помогли машинисту задержать хулигана до прихода сотрудников полиции

Экстремальные выходки так называемых "зацеперов" нередко заканчиваются трагически. На Сокольнической ветке метро упал на рельсы 21-летний экстремал-зацепер, который незаконно катался на сцепке вагонов. Москвич встал на сцепку вагона, после чего поезд тронулся в сторону станции "Комсомольская". Однако парень во время движения состава не удержался на ногах и упал в тоннель подземки. Молодой человек получил множество переломов и был доставлен в реанимацию.

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