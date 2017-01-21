Сбербанк подвергся двум мощным кибератакам

В середине января 2017 года Сбербанк подвергся сильным кибертакам. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, атаки были "короткими, но очень мощными".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью BBC высказал предположение, что за кибератаками на российские банки и правительственные сайты могли стоять иностранные спецслужбы, передает РИА Новости.

За весь прошлый год Сбербанк подвергся 78 мощным кибератакам, включая уникальную попытку атаки в ноябре не со стороны командных центров, а со стороны интернет-вещей.

Напомним, в прошлом году Правда.Ру писала, что несколько крупнейших российских банков должны были стать целями масштабной кибератаки. В ее организации могли участвовать иностранные спецслужбы.

В начале декабря в ФСБ сообщили, что кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой СМС и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения.

Атака планировалась 5 декабря. Банки заранее объявили, что готовы ее предотвратить. Правда, никаких реальных действий, помимо слухов, так и не последовало.

А в декабре 2014 года по России стали ходить слухи о якобы планирующихся блокировках карт Visa, отсутствии денег, появились вбросы про грядущую заморозку счетов и прочие "страшилки". Слухи распространяли в соцсетях. Информационным атакам подвергся Сбербанк. За один день, 16 декабря, вкладчики сняли со счетов 300 млрд руб., а за неделю — 1,3 трлн.

В январе США похвалились "тайными операциями" против России. Вице-президент США Джо Байден заявил, что тайные операции американских спецслужб против России стали ответом на кибератаки, которые якобы были проведены со стороны Москвы. Правда, как говорят российские специалисты, для России это — пустые угрозы.

"В отличие от США Россия всегда занималась реальным укреплением кибербезопасности. И то, что американцы осуществили, например, в Иране (это была совместная операция израильских спецслужб и США по засылке специального вируса на предприятия по обогащению урана, которая привела к поломке центрифуг) на территории Российской Федерации это сделать невозможно. Другой вопрос, что Россия сейчас не будет предпринимать какие-то ответные меры, потому что это агония уходящей администрации Обамы. Но то, что у России есть большие возможности, которые касаются, в том числе, возможности ведения кибервойны, это совершенно бесспорно", — отметил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Кроме того, недавно нашу страну включили в топ-5 стран с самыми развитыми специализированными подразделениями по кибербезопасности для военных или разведывательных целей.

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