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Источник Правда.Ру

Еще четверых выживших нашли в погребенном под лавиной итальянском отеле

Происшествия

Еще четыре человека были обнаружены в отеле Rigopiano, который занесло снегом при сходе лавины в Италии. По предварительным данным, спасенные — двое женщин и двое мужчин.

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Фото: AP

Как сообщала Правда.Ру, сутки после происшествия спасатели не знали, выжил ли кто-то после схода лавины. Это случилось вечером 18 января в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруцццо. Сигнал бедствия подали двое клиентов, которые в момент схода лавины были рядом со зданием, они смогли укрыться в машине.

Лавина была спровоцирована сильным землетрясением в центральной Италии, она полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором находились порядка двух десятков туристов и гостиничный персонал.

Накануне стало известно о том, что под завалами находятся живые люди. Сначала сообщалось о шести спасшихся, потом их число достигло восьми. Людей удалось освободить из-под завалов. К вечеру пятницы вывели уже 10 людей, в том числе четверых детей.

Информация постоянно уточняется. Около 15 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, передает РГ.

Также накануне стало известно, что лавина сошла с гор под Мурманском.

Это случилось в районе горы Юкспорр под городом Кировском. При этом упала опора контактной сети, на время оставив жителей без электричества. Кроме того, под снегом оказались вагоны, гружённые рудой. Как сообщил "Лайфу" источник в правоохранительных органах, на данный момент повреждения восстановлены. Пострадавших нет.

За день до инцидента на сайте местной администрации появилось предупреждение, в котором власти уведомили жителей о высокой степени лавинной опасности и попросили воздержаться от выхода в горы. Сегодня на месте ведутся плановые работы по принудительному спуску снежных лавин.

Как выжить, оказавшись в лавине, Правда.Ру спросила эксперта по выживанию, инструктора школы выживания "Волчица" Дмитрия Алешкина:

— Сама лавина, пока двигается, мягкая, то есть это не лед, не камни. Задача в этом случае — оставаться наверху, выгребаться наверх, выплывать. Когда лавина остановилась, если вы не потеряли сознание, надо попытаться сделать вокруг себя воздушный мешок, вытоптать снег внутри, сделать пещеру.

Главная причина смерти в лавине чаще всего — удушение. Человека заваливает снегом, который быстро затвердевает, и человек задыхается. Поэтому надо сделать пещеру вокруг себя.

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