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Владелец конного клуба, где погибли два человека, попросил прощения

Происшествия

Владелец конного клуба "Аллюр" в Новосибирской области, где два человека погибли в результате обрушения крыши, заявил в суде о готовности понести наказание и помочь родным погибших. Он также сказал, что чувствует свою вину в произошедшем.

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фото: МЧС по Новосибирской области

"Я в первую очередь хочу принести извинения семьям погибших и пострадавших. Я чувствую свою вину и готов понести наказание, которое вынесет суд", — сказал Игорь Воротников, отметив, что не считает приоритетной версию о том, что крыша обрушилась из-за скопившегося на ней снега, передает РИА Новости.

Он сообщил, что снег с крыши последний раз убирали 16 декабря. Он считает, что крыша вряд ли могла обрушиться от лежащего на ней 50-сантиметрового слоя снега. Бизнесмен отметил, что для него случившееся стало неожиданностью.

В суде следователь СК просил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 19 января в городе Бердск Новосибирской области частично обрушился конный клуб. В помещении находились люди, трое получили тяжелые травмы, два человека, мужчина-тренер и 15-летняя девушка, погибли.

Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров. Причиной обрушения конного клуба мог стать скопившийся снег. "В качестве основной версия рассматривается "избыточная снеговая нагрузка", которую не выдержала конструкция конного клуба", — сказал источник в экстренных службах региона.

Позже стало известно, что здание в конном клубе было построено самовольно. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

"Самовольно построенный манеж расположен на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова, который вместе со зданиями арендует индивидуальный предприниматель (один из руководителей конного клуба "Аллюр")", — говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка, отмечает ведомство. На месте работают прокурор Бердска и прокурор Новосибирского района области, передает ТАСС.

В ходе предварительного расследования установлено, что бизнесмен, арендовавший помещения в Барышевском сельсовете Новосибирского района, оказывал услуги развлекательного характера с предоставлением лошадей, в том числе их прокат, и по организации занятий конным спортом. В отношении предпринимателя возбудили дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ему уже предъявили обвинение.

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