Мосгордума почтила зацеперов особым штрафом

Мосгордума планирует разработать проект федерального закона, который будет предусматривать увеличение штрафа для "зацеперов", заявил председатель МГД Алексей Шапошников.

Источник фото: архив Правды.Ру

Ранее МГД в первом чтении одобрила поправку в закон об административных правонарушениях, предусматривающую штраф в 5 тысяч рублей для родителей несовершеннолетних "зацеперов".

"Мы планируем разработать проект федерального закона, в котором предложим следующие инициативы: увеличение в федеральном КоАПе штраф для "зацеперов". Сегодня он составляет всего 100 рублей. Конечно, эта сумма никого не пугает", — сказал он, пояснив, что в существующем законодательстве ответственность возлагается только граждан старше 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют проработать вместе с экспертами вопрос о возможности установления уголовной ответственности за зацепинг, если нарушение было совершено повторно в течение года, передает РИА Новости.

Фото и видео с экстремальными выходками так называемых "зацеперов" нередко попадают в интернет. Недавно Правда. Ру сообщала, что машинист московского метро поймал хулигана, катавшегося между вагонов.

Пассажиры сообщили машинисту о молодом человеке, нарушающем правила пользования метро. Чтобы задержать нарушителя, сотруднику подземки пришлось подставить ему подножку. В результате между подростком, машинистом и пассажирами произошла потасовка. Однако очевидцы помогли машинисту задержать хулигана до прихода сотрудников полиции.

А в Европе из-за двоих злоумышленников, решивших прокатиться на крыше скоростного поезда Eurostar, следовавшего из Лилля в Брюссель, 450 пассажиров около двух часов оставались блокированными в вагонах.

Машинист экстренно остановил поезд и отключил его от электропитания, как того требуют правила безопасности в экстренных ситуациях. Дело в том, что машинист заметил, что на крышу состава взобрались двое неизвестных. Полицейским не удалось их задержать.

Иногда такие выходки заканчиваются трагически. На станции "Киевская" московского метрополитена погиб молодой человек, который попытался проехать на сцепке между вагонами. Согласно расследованию, "зацепер" 1993 года рождения не удержался на сцепке и упал под колеса на перегоне между станциями. Его тело нашли позже.

А пару лет назад на Павелецкий вокзал прибыла электричка с мертвым мальчиком на крыше — подросток хотел прокатиться, но погиб от разряда тока.