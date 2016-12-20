Полиция ФРГ о "берлинском террористе": Мы взяли не того

Человек, задержанный полицией, не имеет никакого отношения к теракту на рождественской ярмарке в Берлине.

Фото: AP

Как сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на собственные источники в спецслужбах, настоящий преступник до сих пор остается на свободе, он вооружен. О том, что город все еще находится в опасности, берлинская полиция оповестила все службы, включая спецназ.

Полиция уже отчиталась о задержании по подозрению в совершении теракта 23-летнего беженца из Пакистана, который был пойман неподалеку от ярмарки. На допросе мужчина отрицал любую причастность к случившемуся, оружия при нем также не нашли.

Ранее федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер заявил о том, что задержанный полицией пакистанец отрицает свое участие в теракте на рождественской ярмарке.

Как подтвердил Мезьер, нет сомнений в том, что грузовик сознательно был направлен в толпу на площади. "Мы имеем дело с жестоким убийством", - заявил он.

Как сообщала Правда.Ру, по меньшей мере двенадцать человек погибли, 50 получили ранения в результате наезда грузовика с польскими номерами на толпу людей. ЧП случилось на многолюдной рождественской ярмарке на торговой улице Курфюрстендамм в центре Берлина. Грузовик с польскими номерами из Гданьска проехал по территории ярмарки порядка 50 метров - по словам очевидцев, он намеренно ехал по людям.

Расследование ведет уголовная полиция Берлина, дело взяла на контроль генпрокуратура ФРГ, сообщил глава минюста Хайко Маас, Происшествие уже было квалифицировано как теракт.

Кроме того, сегодня в городе Висбаден, столице федеральной земли Гессен, неизвестный открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Стрелявший скрылся, для его поисков полиция задействовала дополнительные подразделения и вертолет. Мотивы преступника пока не известны.

В своем аккаунте в Twitter полиция указывает приметы разыскиваемого: невысокий светлокожий мужчина плотного телосложения с усами.

По предварительным данным, стрельба была открыта в торговой точке. Как отмечает таблоид Bild, вооруженный мужчина напал на магазин Bodo Wagner, убив его 59-летнюю владелицу. Пострадавшие - 63-летний муж и 21-летний племянник жертвы. Они были доставлены в больницу.