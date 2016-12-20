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Источник Правда.Ру

Траурная акция памяти Андрея Карлова прошла в Москве

Происшествия

У здания МИД России прошла траурная акция, в которой приняли участие почти тысяча москвичей. Собравшиеся почтили память убитого накануне в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова. 

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Фото: antimaidan.ru

У входа в здание российского внешнеполитического ведомства образовался стихийный мемориал. К портрету российского дипломата, установленному под стенами здания, несли цветы и свечи.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла.

По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", сообщают турецкие СМИ. Нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!", сообщает Haaretz.

Отмечается, что еще три человека были ранены. Преступник сделал по меньшей мере восемь выстрелов. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде посла России в Турции Андрея Карлова. "Прошу министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту", - сказал президент.

"Совершенное преступление - это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта", - сказал Путин.

"Ответом на это может быть только одно - усилие борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют", - добавил российский президент.

Также стало известно о договоренности Путина и Эрдогана относительно того, что РФ направит в Турцию следственную группу для расследования убийства посла.

Абсолютно жесткой провокацией, спланированной  бригадой,  которая на излете параноидальной шизофренической модели Обамы и вот этой мадам Клинтон пытаются любой ценой врубить камень раздора в отношения между складывающимся альянсом Турция - Иран - Россия по отношению к решению сирийской задачи, считает доктор социологических наук, директор Института междисциплинарных исследований, востоковед Алексей Новоточинов.

"Я более чем уверен, что это сильно всколыхнет все дипломатическое сообщество. Потому что все видят, как американцы отреагировали - быстро закрыли все свои дипучреждения. Может, они это и придумали. Потому что иного пути сорвать переговорный процесс нет", - сказал он в интервью Pravda.Ru.

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Темы Андрей Карлов траурная акция
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